У луцькій школі замість букетів на День вчителя учні збирають гроші на дрон для військових. ВІДЕО

У луцькій школі замість букетів на День вчителя учні збирають гроші на дрон для військових. ВІДЕО
У Луцькому ліцеї №2 учні та батьки замість купівлі квітів вчителям до професійного свята, збирають гроші на безпілотник військовим.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на маму першокласниці Яну Карпюк.

З її слів, кожна сім’я самостійно визначає, скільки може пожертвувати, бо розуміють, що таким чином можуть наблизити перемогу України.

Серед тих, хто долучився до збору грошей сестра і брат Юлія та Ярослав Романюки. Діти за півтора місяця заробили 700 гривень. Розповідають: збирали персики у власному саду, а мама продавала їх через соціальні мережі.

Зі слів директора Романа Поліщука, у кожного десятого учня школи батько зараз захищає Україну. У сім’ях десяти вчителів рідні теж у війську. Серед них — вихователька групи продовженого дня Марія Головчун.

"Син морпіх – на Херсонщині, на Запоріжжі – зять, чоловік – прикордонник. Їм волонтери багато дають, а що треба – купуємо. Зараз тільки для цього потрібно збирати гроші! Щоб ми були вільні, незалежні, щоб вигнати ворога", – говорить вчителька.

Зібрані гроші передадуть в один з благодійних фондів. Його президентка Ірина Демчук каже: запити на безпілотники військовим є постійно, конкретно на цей потрібно назбирати 100 тисяч гривень.

Збір грошей на безпілотник триватиме до 14 жовтня – дня захисників і захисниць України.


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Теги: День вчителя, Луцьк, освіта, допомога, З
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