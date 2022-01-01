У луцькій школі замість букетів на День вчителя учні збирають гроші на дрон для військових. ВІДЕО





Про це повідомляє Яну Карпюк.



З її слів, кожна сім’я самостійно визначає, скільки може пожертвувати, бо розуміють, що таким чином можуть наблизити перемогу України.



Серед тих, хто долучився до збору грошей сестра і брат Юлія та Ярослав Романюки. Діти за півтора місяця заробили 700 гривень. Розповідають: збирали персики у власному саду, а мама продавала їх через соціальні мережі.



Зі слів директора Романа Поліщука, у кожного десятого учня школи батько зараз захищає Україну. У сім’ях десяти вчителів рідні теж у війську. Серед них — вихователька групи продовженого дня Марія Головчун.



"Син морпіх – на Херсонщині, на Запоріжжі – зять, чоловік – прикордонник. Їм волонтери багато дають, а що треба – купуємо. Зараз тільки для цього потрібно збирати гроші! Щоб ми були вільні, незалежні, щоб вигнати ворога", – говорить вчителька.



Зібрані гроші передадуть в один з благодійних фондів. Його президентка Ірина Демчук каже: запити на безпілотники військовим є постійно, конкретно на цей потрібно назбирати 100 тисяч гривень.



Збір грошей на безпілотник триватиме до 14 жовтня – дня захисників і захисниць України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому ліцеї №2 учні та батьки замість купівлі квітів вчителям до професійного свята, збирають гроші на безпілотник військовим.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на маму першокласниціЗ її слів, кожна сім’я самостійно визначає, скільки може пожертвувати, бо розуміють, що таким чином можуть наблизити перемогу України.Серед тих, хто долучився до збору грошей сестра і брат Юлія та Ярослав Романюки. Діти за півтора місяця заробили 700 гривень. Розповідають: збирали персики у власному саду, а мама продавала їх через соціальні мережі.Зі слів директора Романа Поліщука, у кожного десятого учня школи батько зараз захищає Україну. У сім’ях десяти вчителів рідні теж у війську. Серед них — вихователька групи продовженого дня Марія Головчун."Син морпіх – на Херсонщині, на Запоріжжі – зять, чоловік – прикордонник. Їм волонтери багато дають, а що треба – купуємо. Зараз тільки для цього потрібно збирати гроші! Щоб ми були вільні, незалежні, щоб вигнати ворога", – говорить вчителька.Зібрані гроші передадуть в один з благодійних фондів. Його президентка Ірина Демчук каже: запити на безпілотники військовим є постійно, конкретно на цей потрібно назбирати 100 тисяч гривень.Збір грошей на безпілотник триватиме до 14 жовтня – дня захисників і захисниць України.

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