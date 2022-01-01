«Я би і поламаного воза не довірив»: викладач з Волині, який служить у 14 ОМБр про ставлення росіян до техніки

У складі 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого служить викладач Володимирського агротехнічного коледжу.Чоловік каже, що він хоче сіяти хліб і навчати дітей, але щоб хліб мав шанс дозріти, а діти вчилися під мирним небом, без страху за своє життя і без виття сирен, потрібно звільнити українські землі, здобути Перемогу. Про це повідомляють на сторінці бригади.У мирному житті Сергій - викладач спеціальних дисциплін (експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва) Володимирського агротехнічного коледжу.З 4 березня Сергій – військовослужбовець нашої Князівської 14 окремої механізованої бригади. До своїх двох вищих освіт, педагогічної й технічної, та до 13-річного викладацького стажу воїн додав посаду командира відділення регламенту та ремонту бойової техніки ремонтно-відновлювального батальйону нашої бригади."Двигуни, ходова, гайки, інструменти – з чим мав справу під час викладання, з цим працюю і сьогодні. Роблю те, що вмію і люблю, - зізнається Сергій. - Звичайно, в ремонті військової техніки є певні особливості. Тому охоче вчуся і перебираю досвід у тих, хто ремонтує бойові машини багато років.Віднедавна у Сергія та його побратимів значно побільшало роботи - відновлюють та ремонтуються трофейну техніку, відбиту нашою бригадою під час успішного контрнаступу на Харківщині, і ту, яку росіяни покинули, тікаючи."Всю трофейну техніку передусім перевіряють сапери – чи не замінована. А вже після цього справа за нами. Обстежуємо, перевіряємо стан, визначаємо ушкодження і беремося до роботи. Ті машини, які підлягають ремонту, невдовзі «стають у стрій і працюють» на наші підрозділи, знищують нашого ворога – своїх колишніх господарів. Окремі ж машини, які відновленню вже не підлягають, стають «донорами» запчастин для інших машин. Загалом же можу сказати, що ставлення до техніки в ворога невміле і недбале. Я би їм і поламаного воза не довірив", - сміється співрозмовник.Військовослужбовець каже, що він і його побратими намагаються працювати не тільки якісно, а й максимально швидко."Якщо треба зробити машину терміново, значить, будемо працювати всю ніч. Найкраща мотивація для цього – розуміння, що ця машина може врятувати життя нашим бійцям, змінити хід війни, і допомогти здобути Перемогу", - розповідає вчорашній викладач.За майже 7 місяців війни, каже Сергій, по-справжньому зріднився зі своїм армійським колективом. І ще краще пізнав свою справу: те, чого не знав, довідався, і закріпив знання."А головне те, що кожен із нас знає, для чого він тут, і яке значення має наша робота для досягнення нашої спільної мети.Аби поговорити, ми відриваємо Сергія від роботи, - процес відновлення техніки в рембаті триває зранку до темної ночі. Попри це, Сергій знаходить час спілкуватися зі своїми студентами, і завжди, в розмові з кожним із них, наголошує – Україна переможе. Я вітаю всіх колег із Днем вчителя. Бажаю сили, терпіння, стійкості духу, і вірити в Збройні Сили України так, як у них вірю я", - підсумував чоловік.