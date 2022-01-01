«Лиман зачищено повністю», – Зеленський





Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.



"Станом на 12:30 місто Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам. Слава Україні", - сказав Володимир Олександрович.







Про те, що українські військові звільнили місто Лиман Донецької області, повідомили 1 жовтня. У звільненні міста брали участь

81 окрема аеромобільна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України, батальйоном Кульчицького.



Міністр оборони США Ллойд Остін у суботу привітав повернення Україною під контроль міста Лиман та назвав його звільнення обнадійливим успіхом.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України Володимир Зеленський повідомив, що місто Лиман повністю контролюється Збройними силами України.Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у фейсбуці."Станом на 12:30 місто Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам. Слава Україні", - сказав Володимир Олександрович.Про те, що українські військовіДонецької області, повідомили 1 жовтня. У звільненні міста брали участь81 окрема аеромобільна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України, батальйоном Кульчицького.Міністр оборони США Ллойд Остін у суботу привітав повернення Україною під контроль міста Лиман та назвав його звільнення

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