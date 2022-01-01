«Лиман зачищено повністю», – Зеленський
Сьогодні, 13:43
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що місто Лиман повністю контролюється Збройними силами України.
Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
"Станом на 12:30 місто Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам. Слава Україні", - сказав Володимир Олександрович.
Про те, що українські військові звільнили місто Лиман Донецької області, повідомили 1 жовтня. У звільненні міста брали участь
81 окрема аеромобільна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України, батальйоном Кульчицького.
Міністр оборони США Ллойд Остін у суботу привітав повернення Україною під контроль міста Лиман та назвав його звільнення обнадійливим успіхом.
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Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
"Станом на 12:30 місто Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам. Слава Україні", - сказав Володимир Олександрович.
Про те, що українські військові звільнили місто Лиман Донецької області, повідомили 1 жовтня. У звільненні міста брали участь
81 окрема аеромобільна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України, батальйоном Кульчицького.
Міністр оборони США Ллойд Остін у суботу привітав повернення Україною під контроль міста Лиман та назвав його звільнення обнадійливим успіхом.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Шлях на український Донбас»: у ЗСУ розповіли про стратегічні цілі звільнення Лиману
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