«Лиман зачищено повністю», – Зеленський

«Лиман зачищено повністю», – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що місто Лиман повністю контролюється Збройними силами України.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Станом на 12:30 місто Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам. Слава Україні", - сказав Володимир Олександрович.



Про те, що українські військові звільнили місто Лиман Донецької області, повідомили 1 жовтня. У звільненні міста брали участь
81 окрема аеромобільна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України, батальйоном Кульчицького.

Міністр оборони США Ллойд Остін у суботу привітав повернення Україною під контроль міста Лиман та назвав його звільнення обнадійливим успіхом.

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Теги: Лиман, Володимир Зеленський
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