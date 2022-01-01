«Шлях на український Донбас»: у ЗСУ розповіли про стратегічні цілі звільнення Лиману
Сьогодні, 12:29
У звільненні Лимана Донецької області є кілька стратегічних цілей для Збройних Сил України.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Черевий, - пише НВ.
"Це шлях на український Донбас - на Донеччину і Луганщину, на Сватове і Сєвєродонецьк. Це також кращі позиції для подальших дій (ЗСУ - ред.). Коли ці дії будуть, спланують наші штаби залежно від того, як відбудеться перегрупування військ, також будуть враховані всі зміни у противника", - сказав він.
За його словами, Лиман також має великий морально-психологічний вплив.
"Це велике піднесення для нашого народу і військ, а також ганьба, приниження і подавлення морального стану для військ агресора", - наголосив Черевий.
Офіційно про звільнення Лимана повідомили 1 жовтня. Міністерство оборони Росії заявило про відступ своїх військ з Лимана, назвавши його «відведенням на більш вигідні рубежі».
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Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Черевий, - пише НВ.
"Це шлях на український Донбас - на Донеччину і Луганщину, на Сватове і Сєвєродонецьк. Це також кращі позиції для подальших дій (ЗСУ - ред.). Коли ці дії будуть, спланують наші штаби залежно від того, як відбудеться перегрупування військ, також будуть враховані всі зміни у противника", - сказав він.
За його словами, Лиман також має великий морально-психологічний вплив.
"Це велике піднесення для нашого народу і військ, а також ганьба, приниження і подавлення морального стану для військ агресора", - наголосив Черевий.
Офіційно про звільнення Лимана повідомили 1 жовтня. Міністерство оборони Росії заявило про відступ своїх військ з Лимана, назвавши його «відведенням на більш вигідні рубежі».
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