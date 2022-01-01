«Шлях на український Донбас»: у ЗСУ розповіли про стратегічні цілі звільнення Лиману

«Шлях на український Донбас»: у ЗСУ розповіли про стратегічні цілі звільнення Лиману
У звільненні Лимана Донецької області є кілька стратегічних цілей для Збройних Сил України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Черевий, - пише НВ.

"Це шлях на український Донбас - на Донеччину і Луганщину, на Сватове і Сєвєродонецьк. Це також кращі позиції для подальших дій (ЗСУ - ред.). Коли ці дії будуть, спланують наші штаби залежно від того, як відбудеться перегрупування військ, також будуть враховані всі зміни у противника", - сказав він.

За його словами, Лиман також має великий морально-психологічний вплив.

"Це велике піднесення для нашого народу і військ, а також ганьба, приниження і подавлення морального стану для військ агресора", - наголосив Черевий.

Офіційно про звільнення Лимана повідомили 1 жовтня. Міністерство оборони Росії заявило про відступ своїх військ з Лимана, назвавши його «відведенням на більш вигідні рубежі».

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Теги: Лиман, ЗСУ, звільнення, війна
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