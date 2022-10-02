Президенти 9 країн НАТО закликають збільшити військову допомогу Україні
Сьогодні, 14:34
Президенти країн центральної та східної Європи закликали збільшити військову допомогу Україні.
Лідери цих країн ніколи не визнають спроби Росії анексувати українські території. Про це йдеться у заяві на сайті президента Польщі, - пише LB.
Лідери країн центральної та східної Європи, що є членами НАТО, зробили спільну заяву щодо спроб Російської Федерації незаконно анексувати території України.
Заява опублікована на сайті президента Польщі.
У документі зазначається, що президенти країн центральної та східної Європи, держав, лідери яких відвідували Київ під час війни як очевидці російської агресії, не можуть мовчати в ситуації грубого порушення міжнародного права з боку Російської Федерації.
"Ми твердо підтримуємо рішення саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році щодо майбутнього членства України. Ми підтримуємо Україну в її захисті від російського вторгнення, вимагаємо від Росії негайного відходу з усіх окупованих територій і закликаємо всіх союзників суттєво збільшити свою військову допомогу Україні", – йдеться у заяві.
За словами лідерів держав, вони ніколи не визнають спроби Росії анексувати території України: "Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроб Росії анексувати будь-які українські території".
Заяву підписали президенти: Чорногорії – Мило Джуканович, Чехії – Мілош Земан, Естонії – Алар Каріс, Литви – Гітанас Науседа, Латвії – Егілс Левітс, Північної Македонії – Стево Пендаровськи, Польщі – Анджей Дуда, Румунії – Клаус Йоганніс, Словаччини – Зузана Чапутова.
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Лідери цих країн ніколи не визнають спроби Росії анексувати українські території. Про це йдеться у заяві на сайті президента Польщі, - пише LB.
Лідери країн центральної та східної Європи, що є членами НАТО, зробили спільну заяву щодо спроб Російської Федерації незаконно анексувати території України.
Заява опублікована на сайті президента Польщі.
У документі зазначається, що президенти країн центральної та східної Європи, держав, лідери яких відвідували Київ під час війни як очевидці російської агресії, не можуть мовчати в ситуації грубого порушення міжнародного права з боку Російської Федерації.
"Ми твердо підтримуємо рішення саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році щодо майбутнього членства України. Ми підтримуємо Україну в її захисті від російського вторгнення, вимагаємо від Росії негайного відходу з усіх окупованих територій і закликаємо всіх союзників суттєво збільшити свою військову допомогу Україні", – йдеться у заяві.
За словами лідерів держав, вони ніколи не визнають спроби Росії анексувати території України: "Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроб Росії анексувати будь-які українські території".
Заяву підписали президенти: Чорногорії – Мило Джуканович, Чехії – Мілош Земан, Естонії – Алар Каріс, Литви – Гітанас Науседа, Латвії – Егілс Левітс, Північної Македонії – Стево Пендаровськи, Польщі – Анджей Дуда, Румунії – Клаус Йоганніс, Словаччини – Зузана Чапутова.
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