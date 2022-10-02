Президенти 9 країн НАТО закликають збільшити військову допомогу Україні





Лідери цих країн ніколи не визнають спроби Росії анексувати українські території. Про це йдеться у заяві на сайті президента Польщі, - пише



Лідери країн центральної та східної Європи, що є членами НАТО, зробили спільну заяву щодо спроб Російської Федерації незаконно анексувати території України.



Заява опублікована на сайті президента Польщі.



У документі зазначається, що президенти країн центральної та східної Європи, держав, лідери яких відвідували Київ під час війни як очевидці російської агресії, не можуть мовчати в ситуації грубого порушення міжнародного права з боку Російської Федерації.



"Ми твердо підтримуємо рішення саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році щодо майбутнього членства України. Ми підтримуємо Україну в її захисті від російського вторгнення, вимагаємо від Росії негайного відходу з усіх окупованих територій і закликаємо всіх союзників суттєво збільшити свою військову допомогу Україні", – йдеться у заяві.



За словами лідерів держав, вони ніколи не визнають спроби Росії анексувати території України: "Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроб Росії анексувати будь-які українські території".



Заяву підписали президенти: Чорногорії – Мило Джуканович, Чехії – Мілош Земан, Естонії – Алар Каріс, Литви – Гітанас Науседа, Латвії – Егілс Левітс, Північної Македонії – Стево Пендаровськи, Польщі – Анджей Дуда, Румунії – Клаус Йоганніс, Словаччини – Зузана Чапутова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президенти країн центральної та східної Європи закликали збільшити військову допомогу Україні.Лідери цих країн ніколи не визнають спроби Росії анексувати українські території. Про це йдеться у заяві на сайті президента Польщі, - пише LB Лідери країн центральної та східної Європи, що є членами НАТО, зробили спільну заяву щодо спроб Російської Федерації незаконно анексувати території України.Заява опублікована на сайті президента Польщі.У документі зазначається, що президенти країн центральної та східної Європи, держав, лідери яких відвідували Київ під час війни як очевидці російської агресії, не можуть мовчати в ситуації грубого порушення міжнародного права з боку Російської Федерації."Ми твердо підтримуємо рішення саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році щодо майбутнього членства України. Ми підтримуємо Україну в її захисті від російського вторгнення, вимагаємо від Росії негайного відходу з усіх окупованих територій і закликаємо всіх союзників суттєво збільшити свою військову допомогу Україні", – йдеться у заяві.За словами лідерів держав, вони ніколи не визнають спроби Росії анексувати території України: "Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроб Росії анексувати будь-які українські території".Заяву підписали президенти: Чорногорії – Мило Джуканович, Чехії – Мілош Земан, Естонії – Алар Каріс, Литви – Гітанас Науседа, Латвії – Егілс Левітс, Північної Македонії – Стево Пендаровськи, Польщі – Анджей Дуда, Румунії – Клаус Йоганніс, Словаччини – Зузана Чапутова.

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