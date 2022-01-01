У звільненні Лиману брали участь поліцейські з Волині

Правоохоронці з Волині з перших днів повномасштабного вторгнення зі зброєю в руках захищають Україну на передовій.Долучилися поліцейські з Волині і до деокупації міста Лиман. Про це повідомляє начальник ГУ НП у Волинській областіВолинські поліцейські в складі зведеного батальйону Національної поліції «Захід» продовжують крок за кроком звільняти наші землі від окупантів."У складі сил оборони Держави вони виконують бойові завдання на Донецькому напрямку. Лиман – наш назавжди! Як і всі інші території України. Воюємо за своє, повертаємо своє", - написав головний поліцейський Волині.