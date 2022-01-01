У звільненні Лиману брали участь поліцейські з Волині
Сьогодні, 15:58
Правоохоронці з Волині з перших днів повномасштабного вторгнення зі зброєю в руках захищають Україну на передовій.
Долучилися поліцейські з Волині і до деокупації міста Лиман. Про це повідомляє начальник ГУ НП у Волинській області Юрій Крошко.
Волинські поліцейські в складі зведеного батальйону Національної поліції «Захід» продовжують крок за кроком звільняти наші землі від окупантів.
"У складі сил оборони Держави вони виконують бойові завдання на Донецькому напрямку. Лиман – наш назавжди! Як і всі інші території України. Воюємо за своє, повертаємо своє", - написав головний поліцейський Волині.
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Долучилися поліцейські з Волині і до деокупації міста Лиман. Про це повідомляє начальник ГУ НП у Волинській області Юрій Крошко.
Волинські поліцейські в складі зведеного батальйону Національної поліції «Захід» продовжують крок за кроком звільняти наші землі від окупантів.
"У складі сил оборони Держави вони виконують бойові завдання на Донецькому напрямку. Лиман – наш назавжди! Як і всі інші території України. Воюємо за своє, повертаємо своє", - написав головний поліцейський Волині.
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