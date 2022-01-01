Путін більше хоче утримати окупований південь, ніж Луганщину - ISW

Путін більше хоче утримати окупований південь, ніж Луганщину - ISW
Поразка під Лиманом вказує на те, що президент РФ зменшує пріоритетність захисту Луганської області.

Ймовірно, російський диктатор Володимир Путін більше зацікавлений у тому, щоб утримати окупаційний режим на території Запорізької та Херсонської областей, а не зміцнити позицію росіян на Луганщині. Про це у своєму звіті повідомляє Інститут вивчення війни, - пише Кореспондент.

"Поразка під Лиманом вказує на те, що президент Росії Володимир Путін зменшує пріоритетність захисту Луганської області на користь утримання окупованих територій на півдні України", - йдеться у звіті.

Українські та російські джерела постійно вказують на те, що російські війська продовжували зміцнювати російські позиції в Херсонській та Запорізькій областях, незважаючи на недавній крах Харківсько-Ізюмського фронту та оточення сил РФ у Лимані.

Рішення не зміцнювати вразливі лінії фронту в Куп'янську чи Лимані напевно було прийнято Путіним, а не військовим командуванням, і свідчить про те, що Путін дбає про утримання стратегічно важливих ділянок Херсонської та Запорізької областей значно більше, ніж Луганської області.

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Теги: війна, путін, росія, Україна
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