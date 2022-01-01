Путін більше хоче утримати окупований південь, ніж Луганщину - ISW





Ймовірно, російський диктатор Володимир Путін більше зацікавлений у тому, щоб утримати окупаційний режим на території Запорізької та Херсонської областей, а не зміцнити позицію росіян на Луганщині. Про це у своєму звіті повідомляє Інститут вивчення війни, - пише



"Поразка під Лиманом вказує на те, що президент Росії Володимир Путін зменшує пріоритетність захисту Луганської області на користь утримання окупованих територій на півдні України", - йдеться у звіті.



Українські та російські джерела постійно вказують на те, що російські війська продовжували зміцнювати російські позиції в Херсонській та Запорізькій областях, незважаючи на недавній крах Харківсько-Ізюмського фронту та оточення сил РФ у Лимані.



Рішення не зміцнювати вразливі лінії фронту в Куп'янську чи Лимані напевно було прийнято Путіним, а не військовим командуванням, і свідчить про те, що Путін дбає про утримання стратегічно важливих ділянок Херсонської та Запорізької областей значно більше, ніж Луганської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поразка під Лиманом вказує на те, що президент РФ зменшує пріоритетність захисту Луганської області.Ймовірно, російський диктатор Володимир Путін більше зацікавлений у тому, щоб утримати окупаційний режим на території Запорізької та Херсонської областей, а не зміцнити позицію росіян на Луганщині. Про це у своєму звіті повідомляє Інститут вивчення війни, - пише Кореспондент. "Поразка під Лиманом вказує на те, що президент Росії Володимир Путін зменшує пріоритетність захисту Луганської області на користь утримання окупованих територій на півдні України", - йдеться у звіті.Українські та російські джерела постійно вказують на те, що російські війська продовжували зміцнювати російські позиції в Херсонській та Запорізькій областях, незважаючи на недавній крах Харківсько-Ізюмського фронту та оточення сил РФ у Лимані.Рішення не зміцнювати вразливі лінії фронту в Куп'янську чи Лимані напевно було прийнято Путіним, а не військовим командуванням, і свідчить про те, що Путін дбає про утримання стратегічно важливих ділянок Херсонської та Запорізької областей значно більше, ніж Луганської області.

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