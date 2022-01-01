Волинські рятувальники виконуватимуть завдання на деокупованій Харківщині
Сьогодні, 15:15
Волинські рятувальники вирушили на Харківщину для виконання завдань за призначенням.
Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.
2 жовтня вранці колона волинських рятувальників вирушила у Харківську область для виконання завдань за призначенням на звільнених територіях.
Волиняни нестимуть службу у пожежно-рятувальних підрозділах в одному з населених пунктів на деокупованих територіях Харківщини.
Перед виїздом начальник головного управління ДСНС області генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Грушовінчук зустрівся з рятувальниками, побажав їм легкої дороги та безпечної праці, а також висловив упевнення, що волиняни гідно виконають поставлені завдання.
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Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.
2 жовтня вранці колона волинських рятувальників вирушила у Харківську область для виконання завдань за призначенням на звільнених територіях.
Волиняни нестимуть службу у пожежно-рятувальних підрозділах в одному з населених пунктів на деокупованих територіях Харківщини.
Перед виїздом начальник головного управління ДСНС області генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Грушовінчук зустрівся з рятувальниками, побажав їм легкої дороги та безпечної праці, а також висловив упевнення, що волиняни гідно виконають поставлені завдання.
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