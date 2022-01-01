Волинські рятувальники виконуватимуть завдання на деокупованій Харківщині

Волинські рятувальники виконуватимуть завдання на деокупованій Харківщині
Волинські рятувальники вирушили на Харківщину для виконання завдань за призначенням.

Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.

2 жовтня вранці колона волинських рятувальників вирушила у Харківську область для виконання завдань за призначенням на звільнених територіях.

Волиняни нестимуть службу у пожежно-рятувальних підрозділах в одному з населених пунктів на деокупованих територіях Харківщини.
Перед виїздом начальник головного управління ДСНС області генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Грушовінчук зустрівся з рятувальниками, побажав їм легкої дороги та безпечної праці, а також висловив упевнення, що волиняни гідно виконають поставлені завдання.

Волинські рятувальники виконуватимуть завдання на деокупованій Харківщині
Волинські рятувальники виконуватимуть завдання на деокупованій Харківщині
Волинські рятувальники виконуватимуть завдання на деокупованій Харківщині

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Теги: Волинь, ДСНС, війна
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