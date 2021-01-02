Курс валют у Луцьку 2 жовтня
Сьогодні, 10:15
2 жовтня готівковий курс долара становить 41.50, продають його за 41.90.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39.90, а продають за – 40.30.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.25, а продають – за 8,50.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39.90, а продають за – 40.30.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.25, а продають – за 8,50.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку 2 жовтня
Сьогодні, 10:15
ЗСУ знищили вже понад 60 000 російських окупантів
Сьогодні, 09:34
Росіяни атакували Миколаївщину безпілотниками, 5 із 7 дронів-камікадзе «Shahed-136» збили
Сьогодні, 09:25
Удар по колоні під Запоріжжям: кількість жертв знову збільшилась
Сьогодні, 08:12
Медіа