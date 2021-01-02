Курс валют у Луцьку 2 жовтня





Про це повідомляє Мінфін.



Євро купують за 39.90, а продають за – 40.30.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.25, а продають – за 8,50.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 жовтня готівковий курс долара становить 41.50, продають його за 41.90.Про це повідомляє Мінфін.Євро купують за 39.90, а продають за – 40.30.Щодо польського злотого, то його купують за 8.25, а продають – за 8,50.

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