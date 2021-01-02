Курс валют у Луцьку 2 жовтня

Курс валют у Луцьку 2 жовтня
2 жовтня готівковий курс долара становить 41.50, продають його за 41.90.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 39.90, а продають за – 40.30.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.25, а продають – за 8,50.

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Теги: курс валют, Луцьк, гроші
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