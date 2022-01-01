Помер 33-річний насельник луцького Замкового Свято-Архангельського чоловічого монастиря
Сьогодні, 15:58
Помер чернець Закхей (Шокало), насельник луцького Замкового Свято-Архангельського чоловічого монастиря. Йому було 33 роки.
Про це повідомили на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
Народився Дмитро Шокало 26 жовтня 1988 року в с. Уляники Рожищенського деканату. Прислуговував у місцевому храмі Апостола Йоана Богослова. Потім став виконувати послух у Замковій обителі обласного центру. У грудні 2013-го митрополит Луцький і Волинський Михаїл звершив чернечий постриг у рясофор послушника з іменем Закхей. Монах збирав пожертви для монастиря на території кафедрального собору Святої Трійці.
Чин похорону відбудеться в домовому храмі обителі (вул. Кафедральна, 16) 2 жовтня, в неділю о 14.00.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким та рідним померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
Народився Дмитро Шокало 26 жовтня 1988 року в с. Уляники Рожищенського деканату. Прислуговував у місцевому храмі Апостола Йоана Богослова. Потім став виконувати послух у Замковій обителі обласного центру. У грудні 2013-го митрополит Луцький і Волинський Михаїл звершив чернечий постриг у рясофор послушника з іменем Закхей. Монах збирав пожертви для монастиря на території кафедрального собору Святої Трійці.
Чин похорону відбудеться в домовому храмі обителі (вул. Кафедральна, 16) 2 жовтня, в неділю о 14.00.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким та рідним померлого.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Помер 33-річний насельник луцького Замкового Свято-Архангельського чоловічого монастиря
Сьогодні, 15:58
ЗСУ підняли український прапор над Лиманом. ВІДЕО
Сьогодні, 15:25
Мар'яну Мамонову виписали з перинатального у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 14:57
Медіа