Помер 33-річний насельник луцького Замкового Свято-Архангельського чоловічого монастиря

Помер 33-річний насельник луцького Замкового Свято-Архангельського чоловічого монастиря
Помер чернець Закхей (Шокало), насельник луцького Замкового Свято-Архангельського чоловічого монастиря. Йому було 33 роки.

Про це повідомили на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.

Народився Дмитро Шокало 26 жовтня 1988 року в с. Уляники Рожищенського деканату. Прислуговував у місцевому храмі Апостола Йоана Богослова. Потім став виконувати послух у Замковій обителі обласного центру. У грудні 2013-го митрополит Луцький і Волинський Михаїл звершив чернечий постриг у рясофор послушника з іменем Закхей. Монах збирав пожертви для монастиря на території кафедрального собору Святої Трійці.

Чин похорону відбудеться в домовому храмі обителі (вул. Кафедральна, 16) 2 жовтня, в неділю о 14.00.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким та рідним померлого.

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Теги: помер монах, Луцьк
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