В Радбезі ООН проголосували за невизнання результатів «референдумів» в України, але Росія заблокувала резолюцію





Голосування відбулося під час засідання Радбезу в п’ятницю, повідомляє власний кореспондент



«Результат голосування по проєкту резолюції такий: «за» - десять країн, одна – «проти», чотири утрималися. Проєкт резолюції не прийнято через голосування «проти» постійного члена Ради», - зауважив голова РБ ООН постпред Франції при ООН посол Ніколя де Рів’єр.



Серед країн, які утрималися під час голосування були Бразилія, Габон, Індія і Китай.



Текст резолюції не оприлюднювався. Однак, у виступі перед голосуванням постійна представниця США при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд пояснила її зміст:



«Сполучені Штати разом з Албанією запропонували резолюцію на засудження незаконних так званих «референдумів», проведених на українській території. Резолюція є чіткою. Вона закликає всіх членів організацій не визнавати жодних змін статусу України, а також вимагає, щоби росія вивела свої війська з України негайно», - зазначила американська представниця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Делегація росії в Раді Безпеки ООН скористалася правом постійного члена та застосувала вето під час голосування резолюції, яка засуджувала кремлівські псевдореферендуми в Україні та закликала не визнавати жодних змін українських кордонів.Голосування відбулося під час засідання Радбезу в п’ятницю, повідомляє власний кореспондент Укрінформу «Результат голосування по проєкту резолюції такий: «за» - десять країн, одна – «проти», чотири утрималися. Проєкт резолюції не прийнято через голосування «проти» постійного члена Ради», - зауважив голова РБ ООН постпред Франції при ООН посол Ніколя де Рів’єр.Серед країн, які утрималися під час голосування були Бразилія, Габон, Індія і Китай.Текст резолюції не оприлюднювався. Однак, у виступі перед голосуванням постійна представниця США при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд пояснила її зміст:«Сполучені Штати разом з Албанією запропонували резолюцію на засудження незаконних так званих «референдумів», проведених на українській території. Резолюція є чіткою. Вона закликає всіх членів організацій не визнавати жодних змін статусу України, а також вимагає, щоби росія вивела свої війська з України негайно», - зазначила американська представниця.

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