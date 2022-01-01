В Радбезі ООН проголосували за невизнання результатів «референдумів» в України, але Росія заблокувала резолюцію

В Радбезі ООН проголосували за невизнання результатів «референдумів» в України, але Росія заблокувала резолюцію
Делегація росії в Раді Безпеки ООН скористалася правом постійного члена та застосувала вето під час голосування резолюції, яка засуджувала кремлівські псевдореферендуми в Україні та закликала не визнавати жодних змін українських кордонів.

Голосування відбулося під час засідання Радбезу в п’ятницю, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Результат голосування по проєкту резолюції такий: «за» - десять країн, одна – «проти», чотири утрималися. Проєкт резолюції не прийнято через голосування «проти» постійного члена Ради», - зауважив голова РБ ООН постпред Франції при ООН посол Ніколя де Рів’єр.

Серед країн, які утрималися під час голосування були Бразилія, Габон, Індія і Китай.

Текст резолюції не оприлюднювався. Однак, у виступі перед голосуванням постійна представниця США при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд пояснила її зміст:

«Сполучені Штати разом з Албанією запропонували резолюцію на засудження незаконних так званих «референдумів», проведених на українській території. Резолюція є чіткою. Вона закликає всіх членів організацій не визнавати жодних змін статусу України, а також вимагає, щоби росія вивела свої війська з України негайно», - зазначила американська представниця.

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Теги: ООН, Радбез Україна, референдуми, росія
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