Головний розвідник України спрогнозував, коли закінчиться війна

Кирило Буданов зробив прогноз про те, коли закінчиться війна України проти Росії.



На думку Буданова, наступної зими війна значно стихне, а навесні відбудеться вихід на межі України 1991 року. Про це повідомляє



"Скоро це закінчиться... Десь наприкінці травня я розповів, як алгоритм відбуватиметься. Я тоді сказав, що червень буде для нас поганим, трохи втрачатимемо. У липні буде застій, у серпні почнемо рухи з відновлення територій. Взимку війна значною мірою стихне. І ось після зими почнеться завершення цього конфлікту, виходом на першому етапі на кордони станом на 1991 рік", - зазначив Буданов.



Керівник ГУР також зазначив, що вихід на адмінкордони України відбудеться до кінця весни, можливо, трохи раніше. "Днями можна помилятися, але не в алгоритмах", - додав він.



Раніше Буданов заявив, що Російська Федерація справді може спробувати захопити Одесу наступного року. За його словами, Росія продовжуватиме робити своє, але нічого в неї в Україні не вийде.



Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для України війна закінчиться тоді, коли ми повернемо своє, а зайве нам не потрібно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник Головного управління розвідкизробив прогноз про те, коли закінчиться війна України проти Росії.На думку Буданова, наступної зими війна значно стихне, а навесні відбудеться вихід на межі України 1991 року. Про це повідомляє "Газета ua" "Скоро це закінчиться... Десь наприкінці травня я розповів, як алгоритм відбуватиметься. Я тоді сказав, що червень буде для нас поганим, трохи втрачатимемо. У липні буде застій, у серпні почнемо рухи з відновлення територій. Взимку війна значною мірою стихне. І ось після зими почнеться завершення цього конфлікту, виходом на першому етапі на кордони станом на 1991 рік", - зазначив Буданов.Керівник ГУР також зазначив, що вихід на адмінкордони України відбудеться до кінця весни, можливо, трохи раніше. "Днями можна помилятися, але не в алгоритмах", - додав він.Раніше Буданов заявив, що Російська Федерація справді може спробувати захопити Одесу наступного року. За його словами, Росія продовжуватиме робити своє, але нічого в неї в Україні не вийде.Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для України війна закінчиться тоді, коли ми повернемо своє, а зайве нам не потрібно.

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