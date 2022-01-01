Головний розвідник України спрогнозував, коли закінчиться війна

Головний розвідник України спрогнозував, коли закінчиться війна
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов зробив прогноз про те, коли закінчиться війна України проти Росії.

На думку Буданова, наступної зими війна значно стихне, а навесні відбудеться вихід на межі України 1991 року. Про це повідомляє "Газета ua".

"Скоро це закінчиться... Десь наприкінці травня я розповів, як алгоритм відбуватиметься. Я тоді сказав, що червень буде для нас поганим, трохи втрачатимемо. У липні буде застій, у серпні почнемо рухи з відновлення територій. Взимку війна значною мірою стихне. І ось після зими почнеться завершення цього конфлікту, виходом на першому етапі на кордони станом на 1991 рік", - зазначив Буданов.

Керівник ГУР також зазначив, що вихід на адмінкордони України відбудеться до кінця весни, можливо, трохи раніше. "Днями можна помилятися, але не в алгоритмах", - додав він.

Раніше Буданов заявив, що Російська Федерація справді може спробувати захопити Одесу наступного року. За його словами, Росія продовжуватиме робити своє, але нічого в неї в Україні не вийде.

Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для України війна закінчиться тоді, коли ми повернемо своє, а зайве нам не потрібно.

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Теги: війна, Україна, прогноз, Буданов
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