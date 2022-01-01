Зеленський підтвердив звільнення від окупантів селища під Лиманом

Українські військововслужбовці вигнали російських окупантів із селища міського типу Ямпіль біля Лиману.Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у п'ятницю, 30 вересня.Президент подякував за звільнення Ямполя українським військовослужбовцям 214-го окремого стрілецького батальйону, ССО та 103-ї окремої бригади тероборони за звільнення Ямполя.Окремо Зеленський відзначив бійців 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади та 54-ї окремої механізованої бригади за незмінну хоробрість та героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках."Ми повинні звільнити всю нашу землю, і це буде найкращим доказом того, що міжнародне право і людські цінності не можуть зламати жодна держава-терорист, навіть така зухвала, як Росія. Сьогодні Україна прийняла рішення захищатися. Всі вони будуть реалізовані. Рішення Ради національної безпеки і оборони та Верховного Головнокомандувача. Працюємо заради одного - перемоги! Вічна слава нашим прекрасним людям! Вічна слава кожному, хто бореться за Україну!" - сказав президент.