Зеленський підтвердив звільнення від окупантів селища під Лиманом

Зеленський підтвердив звільнення від окупантів селища під Лиманом
Українські військововслужбовці вигнали російських окупантів із селища міського типу Ямпіль біля Лиману.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у п'ятницю, 30 вересня.

Президент подякував за звільнення Ямполя українським військовослужбовцям 214-го окремого стрілецького батальйону, ССО та 103-ї окремої бригади тероборони за звільнення Ямполя.

Окремо Зеленський відзначив бійців 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади та 54-ї окремої механізованої бригади за незмінну хоробрість та героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках.

"Ми повинні звільнити всю нашу землю, і це буде найкращим доказом того, що міжнародне право і людські цінності не можуть зламати жодна держава-терорист, навіть така зухвала, як Росія. Сьогодні Україна прийняла рішення захищатися. Всі вони будуть реалізовані. Рішення Ради національної безпеки і оборони та Верховного Головнокомандувача. Працюємо заради одного - перемоги! Вічна слава нашим прекрасним людям! Вічна слава кожному, хто бореться за Україну!" - сказав президент.


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Теги: Ямпіль, Лиман, Україна. звільнення, війна
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