4 країни підтримують заявку України на вступ у НАТО

4 країни підтримують заявку України на вступ у НАТО
Канада та країни Балтії заявили про підтримку заявки України на вступ у Північноатлантичний альянс.

Про це заявила глава МЗС Канади Мелан Жолі під час брифінгу у Вашингтоні, - пише НВ.

“Наша позиція не змінилася. Ми віримо у політику відкритих дверей НАТО», - заявила Жолі.

Також глава МЗС додала, що Канада завжди вірила у те, що Україна має бути частиною НАТО. Жолі також заявила, що Оттава продовжуватиме постачати Києву озброєння і навчатиме українських військовослужбовців, зокрема у співпраці з Великобританією.

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 30 вересня, заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку. Він запропонував, щоб на час переговорів про вступ України партнери нашої країни реалізували пропозиції щодо гарантій безпеки, перерахованих у Київському безпековому договорі.

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Теги: НАТО, Україна, війна, вступ
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