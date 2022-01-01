4 країни підтримують заявку України на вступ у НАТО





Про це заявила глава МЗС Канади Мелан Жолі під час брифінгу у Вашингтоні, - пише



“Наша позиція не змінилася. Ми віримо у політику відкритих дверей НАТО», - заявила Жолі.



Також глава МЗС додала, що Канада завжди вірила у те, що Україна має бути частиною НАТО. Жолі також заявила, що Оттава продовжуватиме постачати Києву озброєння і навчатиме українських військовослужбовців, зокрема у співпраці з Великобританією.



Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 30 вересня, заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку. Він запропонував, щоб на час переговорів про вступ України партнери нашої країни реалізували пропозиції щодо гарантій безпеки, перерахованих у Київському безпековому договорі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Канада та країни Балтії заявили про підтримку заявки України на вступ у Північноатлантичний альянс.Про це заявила глава МЗС Канади Мелан Жолі під час брифінгу у Вашингтоні, - пише НВ “Наша позиція не змінилася. Ми віримо у політику відкритих дверей НАТО», - заявила Жолі.Також глава МЗС додала, що Канада завжди вірила у те, що Україна має бути частиною НАТО. Жолі також заявила, що Оттава продовжуватиме постачати Києву озброєння і навчатиме українських військовослужбовців, зокрема у співпраці з Великобританією.Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 30 вересня, заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку. Він запропонував, щоб на час переговорів про вступ України партнери нашої країни реалізували пропозиції щодо гарантій безпеки, перерахованих у Київському безпековому договорі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію