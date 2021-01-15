В Україні з 7 жовтня в маршрутках водіям заборонять вмикати музику





Цим документом забороняється також так зване акустичне насильство у пасажирському транспорті,



Тобто водіям автобусів та маршруток заборонено вмикати в салоні музику, фільми чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку.



Це стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських та міжнародних маршрутів.



У таксі можна вмикати музику лише за згоди всіх пасажирів.



Пасажирам також не можна голосно слухати музику, водій має право висадити порушника тиші.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із 7 жовтня в Україні заборонено російську музику в медіапросторі та громадських місцях. Завтра набуде чинності закон 2310-ІХ щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора, ухвалений Верховною Радою 19 червня.Цим документом забороняється також так зване акустичне насильство у пасажирському транспорті, повідомляє Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політикиТобто водіям автобусів та маршруток заборонено вмикати в салоні музику, фільми чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку.Це стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських та міжнародних маршрутів.У таксі можна вмикати музику лише за згоди всіх пасажирів.Пасажирам також не можна голосно слухати музику, водій має право висадити порушника тиші.

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