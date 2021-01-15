В Україні з 7 жовтня в маршрутках водіям заборонять вмикати музику

В Україні з 7 жовтня в маршрутках водіям заборонять вмикати музику
Із 7 жовтня в Україні заборонено російську музику в медіапросторі та громадських місцях. Завтра набуде чинності закон 2310-ІХ щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора, ухвалений Верховною Радою 19 червня.

Цим документом забороняється також так зване акустичне насильство у пасажирському транспорті, повідомляє Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики

Тобто водіям автобусів та маршруток заборонено вмикати в салоні музику, фільми чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку.

Це стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських та міжнародних маршрутів.

У таксі можна вмикати музику лише за згоди всіх пасажирів.

Пасажирам також не можна голосно слухати музику, водій має право висадити порушника тиші.

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Теги: музика, транспорт
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Коментарі 1
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В луцьку влада не здатна проконтролювати рух маршруток ввечері а ви хочете щоб вона проконтролювала чи вмикає хтось музику... не смішіть!!
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