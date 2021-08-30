У Луцьку камери зняли, як водій промчав на «червоний». ВІДЕО

У Луцьку камери зняли, як водій промчав на «червоний». ВІДЕО
У Луцьку на камери відеоспостереження відділу «Центр безпеки міста Луцьк» потрапив водій автомобіля, який проїхав на червоний сигнал світлофора.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

Інцидент зафіксували камери відеоспостереження, що розташовані на вулиці Рівненській у Луцьку.

Водій автомобіля Renault свідомо порушив правила дорожнього руху: проїхав на заборонний сигнал світлофора.

«Добре, що у конкретному випадку дане правопорушення не спричинило негативних наслідків, адже всі ми є свідками того, як закінчуються такі «проскакування», – йдеться в повідомленні.

Департамент підготував звернення до патрульної поліції, аби притягнути водія до відповідальності.

Водіям нагадують: за таке правопорушення передбачений штраф у розмірі 510 грн.

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Теги: червоний, Луцьк, муніципали, водії
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