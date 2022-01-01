З Нової Каховки втекли російські загарбники, – депутат





Про це Сергій Хлань на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.



"З Нової Каховки є повідомлення, що з міста зникли орки. Навіть ларьки з шаурмою, яку вони так люблять не мають виторгу. Хоча зазвичай там скупчуються в черги, для них це великий делікатес", - написав він.



За попередньою інформацією Хланя, всіх окупантів відправили на Берислав, де "ничего не происходит и паники нет".



"Є підозра, що скоро таки наїдяться, але не шаурмою", - додав він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Херсонській області російські загарбники "зникли" з тимчасово окупованої Нової Каховки.Про це повідомив депутат Херсонської обласної радина своїй сторінці у соціальній мережі Facebook."З Нової Каховки є повідомлення, що з міста зникли орки. Навіть ларьки з шаурмою, яку вони так люблять не мають виторгу. Хоча зазвичай там скупчуються в черги, для них це великий делікатес", - написав він.За попередньою інформацією Хланя, всіх окупантів відправили на Берислав, де "ничего не происходит и паники нет"."Є підозра, що скоро таки наїдяться, але не шаурмою", - додав він.

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