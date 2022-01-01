З Нової Каховки втекли російські загарбники, – депутат

З Нової Каховки втекли російські загарбники, – депутат
У Херсонській області російські загарбники "зникли" з тимчасово окупованої Нової Каховки.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"З Нової Каховки є повідомлення, що з міста зникли орки. Навіть ларьки з шаурмою, яку вони так люблять не мають виторгу. Хоча зазвичай там скупчуються в черги, для них це великий делікатес", - написав він.

За попередньою інформацією Хланя, всіх окупантів відправили на Берислав, де "ничего не происходит и паники нет".

"Є підозра, що скоро таки наїдяться, але не шаурмою", - додав він.


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Теги: Нова Каховка, окупанти, росіяни
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