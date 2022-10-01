Вперше з серпня ворог ударив ракетами з Білорусі





Про це повідомили заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов та речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі



"Сьогодні зранку 4 літаки Ту-22 М3 стратегічної авіації країни агресора з повітряного простору Білорусі завдали авіаційний удар по території України.



Попереднє застосування авіації з цього напрямку було 28 серпня", - йдеться в повідомленні.



Як уточнив "Українській правді" речник Повітряних сил Юрій Ігнат,



Нагадаємо, що вранці 6 жовтня під час повітряної тривоги російські війська завдали ракетного удару по території Шепетівського району Хмельницької області, одна з двох ракет впала поряд з об'єктом інфраструктури.



Інша впала на пустирі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В ніч на 6 жовтня російська авіація завдала ракетного удару по Україні з території Білорусі.Про це повідомили заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУта речник Повітряних силу коментарі УП "Сьогодні зранку 4 літаки Ту-22 М3 стратегічної авіації країни агресора з повітряного простору Білорусі завдали авіаційний удар по території України.Попереднє застосування авіації з цього напрямку було 28 серпня", - йдеться в повідомленні.Як уточнив "Українській правді" речник Повітряних сил Юрій Ігнат, йдеться про удар по Хмельниччині , який противник завдав ракетами Х-22.Нагадаємо, що вранці 6 жовтня під час повітряної тривоги російські війська завдали ракетного удару по території Шепетівського району Хмельницької області, одна з двох ракет впала поряд з об'єктом інфраструктури.Інша впала на пустирі.

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