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Вперше з серпня ворог ударив ракетами з Білорусі

Вперше з серпня ворог ударив ракетами з Білорусі
В ніч на 6 жовтня російська авіація завдала ракетного удару по Україні з території Білорусі.

Про це повідомили заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов та речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП.

"Сьогодні зранку 4 літаки Ту-22 М3 стратегічної авіації країни агресора з повітряного простору Білорусі завдали авіаційний удар по території України.

Попереднє застосування авіації з цього напрямку було 28 серпня", - йдеться в повідомленні.

Як уточнив "Українській правді" речник Повітряних сил Юрій Ігнат, йдеться про удар по Хмельниччині, який противник завдав ракетами Х-22.

Нагадаємо, що вранці 6 жовтня під час повітряної тривоги російські війська завдали ракетного удару по території Шепетівського району Хмельницької області, одна з двох ракет впала поряд з об'єктом інфраструктури.

Інша впала на пустирі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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