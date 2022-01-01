Опалювальний сезон на Волині: що варто знати споживачам природного газу

Компанія «Волиньгаз», яка працює під брендом РГК, з моменту повномасштабного вторгнення окупантів в Україну працює в посиленому режимі та виконує всі роботи з модернізації та підготовки газорозподільної системи Волині до опалювального сезону.Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Газовики зробили поточний ремонт газорегуюючого обладнання, обстежили підземні та надземні газопроводи за допомогою приладів для виявлення та ліквідації витоків природного газу і пошкоджень ізоляційного покриття на газопроводах. Також виконали всі заходи щодо заміни газорегулюючого обладнання, газопроводів та приладів обліку природного газу.«Волиньгаз» є єдиною компанією-ліцензіатом, на Волині, яка забезпечує стабільність газопостачання для понад 250 тис побутових споживачів та понад 4 тис підприємств, організацій різних форм влансності області. Є оператором критичної інфраструктури і має штат близько 1 400 високопрофесійних працівників. Досвід компанії становить майже 60 років, - зауважує директор технічний АТ «Волиньгаз». – Тільки ми здійснюємо безаварійне та безперебійне газопостачання, відповідаємо за баланс газу на Волині. Тому публікації в деяких ЗМІ про те, що в операторів ГРМ заберуть їх функціі - це прикре незнання та нерозуміння роботи критичної інфраструктури»За словами директора технічного, поширена нещодавно в центральних медіа та соціальних мережах інформація щодо припинення діяльності газорозподільних компаній є недостовірною. Адже внесені Кабінетом Міністрів України зміни до порядку розрахунків, а саме – розщеплення коштів із спеціального рахунку газорозподільних компаній між суб’єктами ринку газу, є технічним питанням. Не порушують функцій Операторів ГРМ, зокрема, «Волиньгазу» у наданні послуг розподілу газу та жодним чином не торкнуться споживачів газу.Разом із тим, газовики нагадують, що всі роботи на газових мережах - і щоденні, і періодичні, ремонт і заміна застарілого обладнання, робота аварійно-диспетчерської та інших служб, завдяки яким газорозподільна система Волині функціонує і в кожного споживача 24/7 є газ, фінансуються за рахунок тарифу на розподіл газу. Тариф встановлений державним регулятором НКРЕКП. Так само державний регулятор визначає напрямки використання таких коштів.Із 1 жовтня 2022 року розпочався новий газовий рік, який закінчиться 30 вересня 2023 року. До слова, цьогоріч тариф на послуги розподілу газу для АТ «Волиньгаз» не змінився та становить 1,88 грн за 1 м куб. на місяць (з урахування ПДВ).Нагадаємо споживачам газу, що вартість доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта і залежить від використаного ним обсягу газу в минулому газовому році. Газовий рік – це проміжок часу з 1 жовтня по 30 вересня. Щомісячний платіж за доставку газу розраховується так: сума кубів газу, спожитого за газовий рік, множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які сплачуються щомісячно впродовж року. Сплачувати за послугу розподілу необхідно щомісяця до 20 числа.Газовики наголошують: до зими потрібно готуватись кожному власнику приватного домоволодіння.«Потрібно укласти відповідний договір на технічне обслуговування внутрішніх газових мереж і газового обладнання з організацією, яка має відповідну ліцензію на проведення таких робіт, - наголошує головний інженер АТ «Волиньгаз». А також потрібно звернутись до спеціалізованого підприємства та обов’язково напередодні опалювального сезону перевірити димовентиляційні канали, бо за їхній стан несе відповідальність власник житла».«Волиньгаз» забезпечує розподілом газу більше 650 населених пунктів області, із них – 26 міст, 16 смт та 637 сіл. Також компанія забезпечує технічне обслуговування більше 1 500 ГРП та ШРП і 10 тис км газопроводів та іншого обладнання для забезпечення стабільної роботи газопостачання. Для забезпечення безперебійного газопостачання споживачам цілодобово працюють 15 бригад АДС. Щоденно працівники управління експлуатації метрології та відділу технічного обслуговування виконують всі необхідні роботи, щоб волинські споживачі безпечно користувалися природним газом.