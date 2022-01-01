Теракт в Оленівці: «Азов» має дані про щонайменше 41 загиблого військового
Сьогодні, 16:26
В полку "Азов" наразі мають попередні відомості про загибель щонайменше 41 українського військового внаслідок вчинення росіянами теракту в колонії в Оленівці на окупованій Донеччині.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час онлайн-прес-конференції командирів полку "Азов".
За словами начальника штабу полку "Азов" Богдана "Тавра" Кротевича, про те, що сталося в Оленівці, вдалося дізнатися вже в Чернігові, після повернення з полону.
"Ми особисто думали, що нас міняють останніми", - зазначив Кротевич.
Він сказав, що наразі ведеться робота, щоб скласти точні списки українських військових, які перебували в Оленівці у день російського теракту. Чіткої відповіді щодо кількості загиблих наразі надати неможливо.
"Стосовно Оленівки і стосовно теракту – спочатку збирав списки я. Спочатку мені дали списки ті, які виклала Російська Федерація. Наразі ми провели опитування. Вони ще не завершені. По списках Російської Федерації, я точно не пам'ятаю, там 53 або 54 людини. За нашими списками, поки що 41 військовослужбовець. Але ми не усіх опитали. Списки збираються робота ведеться", - наголосив Кротевич.
За його словами, є інформація, що під час теракту в Оленівці одного з поранених вивозили в лікарню.
"Він був тяжкопоранений, але живий. Після того, як його вивезли у лікарню, його доля невідома", - додав він.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час онлайн-прес-конференції командирів полку "Азов".
За словами начальника штабу полку "Азов" Богдана "Тавра" Кротевича, про те, що сталося в Оленівці, вдалося дізнатися вже в Чернігові, після повернення з полону.
"Ми особисто думали, що нас міняють останніми", - зазначив Кротевич.
Він сказав, що наразі ведеться робота, щоб скласти точні списки українських військових, які перебували в Оленівці у день російського теракту. Чіткої відповіді щодо кількості загиблих наразі надати неможливо.
"Стосовно Оленівки і стосовно теракту – спочатку збирав списки я. Спочатку мені дали списки ті, які виклала Російська Федерація. Наразі ми провели опитування. Вони ще не завершені. По списках Російської Федерації, я точно не пам'ятаю, там 53 або 54 людини. За нашими списками, поки що 41 військовослужбовець. Але ми не усіх опитали. Списки збираються робота ведеться", - наголосив Кротевич.
За його словами, є інформація, що під час теракту в Оленівці одного з поранених вивозили в лікарню.
"Він був тяжкопоранений, але живий. Після того, як його вивезли у лікарню, його доля невідома", - додав він.
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