Голова Волиньради звільнив свого радника через його відпочинок в Туреччині. ФОТО

Григорій Недопад звільнив свого позаштатного радника Олександра Кулакова після оприлюднених світлин з відпочинку з Туреччини.



Про це написав Недопад у



Голова Волиньради не уповноважував Кулакова на поїздку у Туреччину і про його перебування там дізнався із соціальних мереж.



"Враховуючи цю обставину, а також суспільний резонанс, 5 жовтня мною підписано розпорядження про позбавлення Олександра Кулакова повноважень громадського радника з питань гуманітарної допомоги.

Хочу зауважити, що цей позаштатний статус ґрунтувався на добровільних засадах і не передбачав оплати", - йдеться у дописі.



Делеговані Недопадом Олександру Кулакову доручення із залучення міжнародної допомоги були результативними, додав голова Волиньради. Волинь отримала і спрямувала на передову, прифронтові території, шпиталі та для потреб вимушених переселенців сотні тонн різноманітних гуманітарних вантажів.



"Проте, попередні заслуги не повинні бути амністією для прикриття сумнівних вчинків. Не втрачаємо єдності, працюємо далі. У нас пріоритетна мета – перемога", - сказав Недопад.



Соцмережі сколихнули світлини, на яких директор КЗ «Луцького міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Олександр Кулаков відпочиває із сім'єю у Туреччині. Фотографіями у соцмережах поділилася його дружина Ірина Кулакова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Волиньрадизвільнив свого позаштатного радникапісля оприлюднених світлин з відпочинку з Туреччини.Про це написав Недопад у Фейсбук Голова Волиньради не уповноважував Кулакова на поїздку у Туреччину і про його перебування там дізнався із соціальних мереж."Враховуючи цю обставину, а також суспільний резонанс, 5 жовтня мною підписано розпорядження про позбавлення Олександра Кулакова повноважень громадського радника з питань гуманітарної допомоги.Хочу зауважити, що цей позаштатний статус ґрунтувався на добровільних засадах і не передбачав оплати", - йдеться у дописі.Делеговані Недопадом Олександру Кулакову доручення із залучення міжнародної допомоги були результативними, додав голова Волиньради. Волинь отримала і спрямувала на передову, прифронтові території, шпиталі та для потреб вимушених переселенців сотні тонн різноманітних гуманітарних вантажів."Проте, попередні заслуги не повинні бути амністією для прикриття сумнівних вчинків. Не втрачаємо єдності, працюємо далі. У нас пріоритетна мета – перемога", - сказав Недопад.Соцмережі сколихнули світлини, на яких директор КЗ «Луцького міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Олександр Кулаков відпочиває із сім'єю у Туреччині. Фотографіями у соцмережах поділилася його дружина

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