Четверо безробітних на одне робоче місце: яка ситуація на ринку праці Волині

Четверо безробітних на одне робоче місце: яка ситуація на ринку праці Волині
Станом на початок жовтня у Волинському обласному центрі зайнятості на обліку з пошуку роботи перебуває 6 116 людей. Вільних вакансій – 1 500. На одне робоче місце претендують чотири безробітних.

Про це розповіла Суспільному спеціалістка відділу інформаційної роботи обласного центру зайнятості Ірина Лесюк.

Від початку року у базі Волинського обласного центру зайнятості було 12 455 вакансій. На початок жовтня роботу вже знайшли майже вісім тисяч шукачів. Загалом за дев'ять місяців на обліку безробітних перебували майже 21 тисяча волинян.

Понад 1 200 безробітних пройшли професійне навчання чи підвищення кваліфікації за професіями: кухар, швачка, тракторист, бухгалтер, флорист.

Зі слів Ірини Лесюк, найбільше роботодавці на Волині шукають працівників у сферах торгівлі й послуг, також потрібні робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин. Актуальними лишаються вакансії для кваліфікованих робітників з інструментом.

За період повномасштабного вторгнення Росії в Україну до обласної служби зайнятості з інших областей звернулося 2 369 людей. Найбільше із Донецької, Харківської та Луганської областей. З них нову роботу на Волині знайшли 516. 359 переселенців ще перебувають на обліку. 17 переселенців за сприяння служби зайнятості здобули нову професію й нині працюють швачками, трактористами й бухгалтерами.

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Теги: Волинь, ринок праці
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