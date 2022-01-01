На луцькій автостанції демонтують магазин

На луцькій автостанції демонтують магазин
На Автостанції № 1 у Луцьку демонтують магазин «Соломійка», який встановлений незаконно.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

Виконавчий комітет Луцької міської ради ухвалив рішення про демонтаж тимчасової споруди, яку самовільно звело ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат». Рішення про демонтаж було оскаржено в судовому порядку.

Верховний Суд України постановив, що тимчасова споруда (магазин «Соломійка»), яка знаходиться на Автостанції №1 у Луцьку, розміщена незаконно.

Департамент муніципальної варти Луцької міської ради демонтує тимчасову споруду в примусовому порядку.


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Теги: Соломійка, магазин, Луцьк, автостанція
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