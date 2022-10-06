У Генштабі попередили про ймовірність масових обстрілів на день народження Путіна

Володимира Путіна в п'ятницю, 7 жовтня, ворог може масово обстрілювати Україну.



Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, пише



Він попередив, що росіяни мають прив'язку до дат, тому можуть обстрілювати Україну як символічний «подарунок» очільникові кремля.



«Зважаючи на прихильність нашого супротивника до сакральних дат, а ми пам'ятаємо, що на День Незалежності супротивник здійснював масовані удари, аби посіяти паніку. Не виключається, що противник таке саме робитиме й на день народження свого вождя», - зазначив Громов.



У Генштабі не виключають, що можливо обстрілами керуватиме сам російський диктатор, або це буде самостійне рішення військових керівників.



«Якщо це буде рішення військових керівників, то хотілося б, щоб вони накосячили, і були кадрові рішення. А для наших військових це буде звичайний день. Єдине, мабуть, вони намагатимуться надати супротивникові якнайбільше можливостей побувати на концерті Кобзона», - наголосив він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В день народження лідера країни-агресорав п'ятницю, 7 жовтня, ворог може масово обстрілювати Україну.Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУпід час брифінгу, пише Слово і Діло. Він попередив, що росіяни мають прив'язку до дат, тому можуть обстрілювати Україну як символічний «подарунок» очільникові кремля.«Зважаючи на прихильність нашого супротивника до сакральних дат, а ми пам'ятаємо, що на День Незалежності супротивник здійснював масовані удари, аби посіяти паніку. Не виключається, що противник таке саме робитиме й на день народження свого вождя», - зазначив Громов.У Генштабі не виключають, що можливо обстрілами керуватиме сам російський диктатор, або це буде самостійне рішення військових керівників.«Якщо це буде рішення військових керівників, то хотілося б, щоб вони накосячили, і були кадрові рішення. А для наших військових це буде звичайний день. Єдине, мабуть, вони намагатимуться надати супротивникові якнайбільше можливостей побувати на концерті Кобзона», - наголосив він.

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