У Генштабі попередили про ймовірність масових обстрілів на день народження Путіна

У Генштабі попередили про ймовірність масових обстрілів на день народження Путіна
В день народження лідера країни-агресора Володимира Путіна в п'ятницю, 7 жовтня, ворог може масово обстрілювати Україну.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, пише Слово і Діло.

Він попередив, що росіяни мають прив'язку до дат, тому можуть обстрілювати Україну як символічний «подарунок» очільникові кремля.

«Зважаючи на прихильність нашого супротивника до сакральних дат, а ми пам'ятаємо, що на День Незалежності супротивник здійснював масовані удари, аби посіяти паніку. Не виключається, що противник таке саме робитиме й на день народження свого вождя», - зазначив Громов.

У Генштабі не виключають, що можливо обстрілами керуватиме сам російський диктатор, або це буде самостійне рішення військових керівників.

«Якщо це буде рішення військових керівників, то хотілося б, щоб вони накосячили, і були кадрові рішення. А для наших військових це буде звичайний день. Єдине, мабуть, вони намагатимуться надати супротивникові якнайбільше можливостей побувати на концерті Кобзона», - наголосив він.

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Теги: Генштаб ЗСУ, ситуація, Україна, війна, Росія
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