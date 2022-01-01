ЗСУ уразили 19 районів зосередження живої сили росіян: яка ситуація на фронті

Від ворожих ударів 6 жовтня постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 25 населених пунктів. Серед інших це - Запоріжжя, Шепетівка, Сіверськ, Білогорівка, Ольгівське та Гоптівка.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.На інших напрямках противник здійснював обстріли:на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка, Ясна Поляна і Блешня Чернігівської області та Середина Буда, Кияниця і Фотовиж Сумської області;на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Нескучне, Гатище та Вільхуватка;на Краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Сіверськ та Верхньокам’янське;на Бахмутському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Яковлівка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Зайцеве;на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Красногорівка, Первомайське, Парасковіївка, Піски та Новомихайлівка;на Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступальних дій противник не проводив. Від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад двадцяти населених пунктів. Зокрема, Новоукраїнки, Времівки, Полтавки та Новополя.На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як тридцяти населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них - Правдине, Мирне, Киселівка, Кобзарці та Велике Артакове.За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Яковлівка, Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Красногорівка, Побєда, Водяне та Любомирівка.За наявною інформацією, часткова мобілізація, оголошена військово-політичним керівництвом РФ, фактично “поглинає” невеличкі населені пункти віддалених регіонів росії. Призов відбувається методом облав, практично все чоловіче населення призовного віку силоміць доставляють у військкомати. Разом з тим, у Москві, й на половину не виконано план відмобілізування, який складає по районах менше 0,2 відсотка населення.Як і раніше, російські окупанти використовують тактику випаленої землі в Україні. Так, під час чергового хаотичного відступу ворог здійснив підрив дамби, що спричинило підтоплення населеного пункту Райгородок. У Кадіївці відбувається масове знищення архівів та копій документів, особливо тих, що містять історію окупації. У Сватовому вже заміновані основні інфраструктурні об’єкти, будівлі та території.Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження одного опорного пункту, 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 5 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 БпЛА ворога, серед яких два Shahed-136 та один Mohajer-6.Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили 19 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 6 засобів артилерії.