Волинський архів оприлюднив ще понад пів сотні справ репресованих радянською владою





Документи розмістили на сайті архіву в рубриці "Електронний архів", пише



Оприлюднені кримінальні справи датуються різними роками. Починаючи з 1920 року та закінчуючи 1991-м. 52 справи репресованих радянські слідчі розмістили на 5 504 аркушах.



Серед репресованих, чиї справи опрацювали працівники архіву, окрім українців є також поляки за національністю. Більшість репресованих радянська влада обвинувачувала у співпраці з німецькою владою та боротьбі з ідеологією радянського союзу.



Загалом Волинський архів уже оприлюднив 1 385 архівних кримінальних справ несудових органів на громадян репресованих радянською владою. Усі вони були реабілітовані в установленому порядку, – зазначили в установі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державний архів Волинської області оцифрував та оприлюднив ще 52 кримінальні справи на громадян, які були репресованих радянською владою.Документи розмістили на сайті архіву в рубриці "Електронний архів", пише Суспільне Оприлюднені кримінальні справи датуються різними роками. Починаючи з 1920 року та закінчуючи 1991-м. 52 справи репресованих радянські слідчі розмістили на 5 504 аркушах.Серед репресованих, чиї справи опрацювали працівники архіву, окрім українців є також поляки за національністю. Більшість репресованих радянська влада обвинувачувала у співпраці з німецькою владою та боротьбі з ідеологією радянського союзу.Загалом Волинський архів уже оприлюднив 1 385 архівних кримінальних справ несудових органів на громадян репресованих радянською владою. Усі вони були реабілітовані в установленому порядку, – зазначили в установі.

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