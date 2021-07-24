Волинський архів оприлюднив ще понад пів сотні справ репресованих радянською владою

Волинський архів оприлюднив ще понад пів сотні справ репресованих радянською владою
Державний архів Волинської області оцифрував та оприлюднив ще 52 кримінальні справи на громадян, які були репресованих радянською владою.

Документи розмістили на сайті архіву в рубриці "Електронний архів", пише Суспільне.

Оприлюднені кримінальні справи датуються різними роками. Починаючи з 1920 року та закінчуючи 1991-м. 52 справи репресованих радянські слідчі розмістили на 5 504 аркушах.

Серед репресованих, чиї справи опрацювали працівники архіву, окрім українців є також поляки за національністю. Більшість репресованих радянська влада обвинувачувала у співпраці з німецькою владою та боротьбі з ідеологією радянського союзу.

Загалом Волинський архів уже оприлюднив 1 385 архівних кримінальних справ несудових органів на громадян репресованих радянською владою. Усі вони були реабілітовані в установленому порядку, – зазначили в установі.

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Теги: архів, Волинь, кримінальні справи політв'язнів, КДБ
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