Які українські артисти потрапили під санкції РНБО

Які українські артисти потрапили під санкції РНБО
Рада нацбезпеки і оборони 30 вересня схвалила санкційний список, до якого увійшли деякі українські артисти, які замовчують про війну в Україні.

Про це повідомляє Економічна правда.

Так, під санкції потрапили телеведуча Оксана Марченко, співачки Ані Лорак, Анна Сєдокова, Таїсія Повалій і телеведуча Регіна Тодоренко.

Оксана Марченко неодноразово робила антиукраїнські заяви. Також вона зверталася до президентів різних країн з проханням вплинути на її чоловіка Віктора Медвечука. У вересні 2022 в офісі президента повідомили, що 200 захисників України обміняли на одного з лідерів "ОПЗЖ", кума Путіна Віктора Медведчука.

Співачки Ані Лорак і Анна Сєдокова потрапили під санкції через мовчання про війну в Україні. Попри те, що дівчата народилися в Україні, вони багато років живуть і працюють в РФ. Навіть після 24 лютого вони не повернулися на батьківщину і не висловили підтримку рідній країні.

Що стосується Таїсії Повалій, вона і зовсім цинічно виступає на концертах в РФ і співає пісні українською мовою.

А ось Регіна Тодоренко заявила, що не буде обговорювати політику, бо у неї різні погляди з чоловіком. Пізніше вона попрощалася зі своїми рідними з Одеси.

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Теги: зірки, санкції, РНБО
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