БК «Старий Луцьк» покинув один із провідних гравців

Баскетбольний клуб «Старий Луцьк» попрощався із провідним гравцем, який кілька сезонів поспіль захищав кольори команди.Про це повідомила пресслужба клубу.Центровийпротягом двох сезонів виступав за БК «Старий Луцьк-Університет». За цей час він став одним з провідних гравців – визнавався кращим центровим Вищої ліги та в складі клубу був переможцем «вишки» минулого року.Окрім цього, Сергій Юрченко успішно грав у баскетболі 3х3 і за луцьку «Промбудсферу», з якою ставав чемпіоном України.