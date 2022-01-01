Про врятованого ведмедя та «Армію дронів»: добрі новини від ВолиньPost за 6 жовтня

Війна навчила бачити добро, попри все, бо саме воно рятує у час, коли здається, що сил вже немає. Тож, незважаючи на тривожний ранок двісті двадцять п'ятої доби великої війни, фокусуємось на позитиві.Традиційно нагадуємо про добрі новини цього дня,Українські військові та зоозахисники організації UAnimals неподалік від деокупованого Лимана врятували ведмедя, який отримав контузію. Зараз команда волонтерів везе ведмедя до "Центру порятунку диких тваринта UAnimals" на лікування.Коли стан ведмедя покращиться, він поїде на реабілітацію до "Парку хижаків "Арден" на Хмельниччині.У рамках ініціативи "Армія дронів" одному з підрозділів, який боронить українську землю на лінії зіткнення, передали ще 12 дронів. Військові отримали сім коптерів SKIF, чотири DJI Mavic та один DJІ Matrice.Безпілотники SKIF допоможуть нашим воїнам проводити успішну розвідку на передовій. Вони мають потужну камеру, працюють в умовах радіоелектронної боротьби та можуть залетіти на 130 км у глибокий тил окупантів. Вартість одного дрона – понад 1,7 мільйона гривень.Міністр цифрової трансформаціїсподівається, що угода про відміну роумінгу для українців у Євросоюзі буде затверджена вже у жовтні. Після цього вартість мобільних послуг у межах роумінгу для громадян України стане нижчою, а змінювати SIM-картки під час поїздок до ЄС буде більше не потрібно.Британська розвідка стверджує, що Росії бракує особового складу для оборони Херсонської області і вона, ймовірно, планує розгортання мобілізованих резервістів у цьому секторі.Просуваючись на південь, українські підрозділи посунули лінію фронту ще на 20 км, насамперед завдяки просуванню вздовж східного берега Інгульця та західного берега Дніпра, однак, як зазначає британська розвідка, вони поки що не загрожують основним російським оборонним позиціям.З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 61 330 військових. Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 06.10 орієнтовно склали:особового складу – близько 61 330 (+330) осіб;танків – 2 449 (+14) од;бойових броньованих машин – 5 064 (+26) од:артилерійських систем – 1 424 (+10) од;РСЗВ – 344 (+3) од;засобів ППО – 177 (+0) од;літаків – 266 (+0) од;гелікоптерів – 232 (+0) од;БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1047 (+15);крилатих ракет – 246 (+0);кораблів/катерів – 15 (+0) од;автомобільної техніки та автоцистерн – 3 854 (+13) од;спеціальної техніки – 134 (+2).З 10 жовтня на приміському автобусному маршруті № 227 «Луцьк-Боголюби» їздитиме один додатковий рейс.Автобус о 19.10 виїжджатиме з АС № 1 вулиця Конякіна, 39, м. Луцьк до с. Боголюби.У Херсонській області російські загарбники "зникли" з тимчасово окупованої Нової Каховки.Від ворожих ударів 6 жовтня постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 25 населених пунктів. Серед інших це - Запоріжжя, Шепетівка, Сіверськ, Білогорівка, Ольгівське та Гоптівка.