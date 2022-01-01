На звільненій Харківщині знайшли катувальну яму із тілами вбитих

На Харківщині, в населеному пункті, який українські військові нещодавно звільнили від російських окупантів, знайшли та оглянули катувальну яму з тілами вбитих.Катівня знаходилася на базі відпочинку в Харківській області, - повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.Під час огляду деокупованих територій слідчими біля смт Борова на базі «Світло Шахтаря» знайдений «штаб» військовослужбовців РФ, де вони викопали катувальну яму, в ній же залишали вбитих.Про штаб та катувальну яму розповіла жителька Борової, внука котрої, Сергія, викрали рашисти дев’ятого вересня. Саме в цій ямі росіяни катували Авдєєва Сергія, колишнього учасника АТО. Його тіло бабуся знайшла самостійно, після того як військовослужбовці РФ покинули територію бази.За словами батька вбитого хлопця, на тілі було багато різаних ран та 15 вогнепальних поранень. Родичі Сергія перепоховали його тіло.Слідчі та прокурори на місці встановили, що в цій ямі знаходяться ще два тіла - вони заковані між собою наручниками, обидва в цивільному одязі. Двом чоловікам приблизно 30-40 років, приковані вони лівою рукою до правої ноги. У трупів виявлені вогнепальні поранення на черепі та скроні.Слідство триває.