З Херсонщини до Криму втекли озброєні російські військові

З Херсонщини до Криму втекли озброєні російські військові
Група озброєних російських військових втекла з козачого загону "Дон" в окупованому Херсоні.

13 окупантів мають зброю та боєприпаси. Викрали автомобілі та проникли на територію Криму, повідомляє "Газета uа", посилаючись на "Радіо Свобода".

"Пропонується дотримуватися крайньої обережності, оскільки вони озброєні автоматичною зброєю, пістолетами, підствольним гранатометом, пострілами до нього і ручними гранатами", – йдеться у поліцейському орієнтуванні.

У документі заявили, що втікачі вкрай небезпечні, мають бойовий і оперативний досвід. Їх підозрюють у серії тяжких та особливо тяжких злочинів на території Херсонської області.

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Теги: Україна, війна, росія
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