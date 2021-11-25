Волиняни – серед найкращих на Всеукраїнському зльоті шкільних лісництв

Волиняни – серед найкращих на Всеукраїнському зльоті шкільних лісництв
Юні лісівники з Волині вибороли ІІІ місце на Всеукраїнському зльоті шкільних лісництв.

Упродовж трьох днів - з 4 по 06 жовтня - у режимі онлайн тривав Всеукраїнський зліт учнівських шкільних лісництв загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, - повідомляють у ВОУЛМГ.

У липні цього року школярі В'язівненського шкільного лісництва ДП Любешівське лісомисливське господарство вибороли гран-прі в обласному етапі зльоту, тому їм випала можливість представляти Волинь на Всеукраїнському рівні. Волинянки Катерина Чернюк, Наталія Чернюк, Інна Хомич та керівник шкільного лісництва Наталія Петрик успішно впоралися із завданнями.

За результатами конкурсу гран-прі Всеукраїнського злету учнівських лісництв вибороло учнівське лісництво «Пліщинське» Шепетівського держлісгоспу та Пліщинської гімназії Хмельницької області.

І місце - у команди Вовковиївського учнівського лісництва «Діброва» Рівненської області та команди юних лісівників Левківського учнівського лісництва Житомирської області;

ІІ місце завоювало учнівське лісництво «Совенятко» Сумської області та команда юних лісівників Жукинського учнівського лісництва Київської області;

ІІІ місце - наші волиняни та учнівське лісництво Ярівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Донецької області.

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Теги: ВОУЛМГ, ліс, конкурс, шкільне лісництво
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