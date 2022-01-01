Луцькі комунальники віддали частину зарплати і купили дві автівки для ЗСУ

Працівники ДКП «Луцьктепло» перерахували одноденний заробіток на потреби сил оборони України, що в сумі склав 388 тис грн.За ці кошти колективом було профінансовано придбання 2 автомобілів Nissan та KIA для потреб 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого та для військових, що виконують завдання в м. Чугуїв, Харківської області, - йдеться на сайті ДКП «Луцьктепло».Окрім того, для потреб захисників з Волині, що виконують бойові завдання на різних ділянках фронту, придбано та буде передано в найкоротші терміни тепловізор та прилад нічного бачення.Формуванням потреби та закупівлею займалася БО «БФ «Волинь в Дії», з якою ДКП «Луцьктепло» налагодило тісну співпрацю в частині фінансового забезпечення частини запитів, якими опікується організація.Загалом від початку повномасштабної війни росії проти України працівниками підприємства було перераховано на потреби Збройних Сил України або придбано амуніції чи технічних засобів на суму понад 2,2 млн грн.