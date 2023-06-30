У навчальному корпусі луцького університету зроблять гуртожиток для переселенців

У одному із навчальних корпусів Луцького національного технічного універстету облаштують гуртожиток для внутрішньопереміщених осіб.Про це говорили під час робочого візиту делегації Представництва Європейського Союзу в Україні у складі керівниці сектору економічного співробітництва, енергетики, інфраструктури та навколишнього середовища Хлое Аліо та керівника сектору управління енергетикою Андрія Бандури. З гостями спілкувалися директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль та начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан, - повідомляють у Луцькій міській раді.Темою розмови став аналіз гуманітарних потреб ВПО в Луцькій міській територіальній громаді, зокрема, моніторинг стану гуртожитку ЛНТУ на вулиці Софії Ковалевської, 29. В цьому приміщенні за грантові кошти Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) триває реконструкція в межах інвестиційного проєкту “Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ під гуртожиток для ВПО”. Проєкт впроваджується НЕФКО за кошти Європейського Союзу.“Ви знаєте, що ЄС всіляко підтримав Україну з самого початку війни. Було прийнято рішення переспрямувати кошти, виділені раніше, для того, щоб надати термінову необхідну підтримку Україні. Ми хочемо запевнити вас, що і ЄС, і Представництво ЄС в Україні, робить усе можливе, щоб така підтримка надавалася якомога швидше”, – сказала Хлое Аліко.Борис Смаль повідомив членів Представництва ЄС в Україні, що Луцьк із перших днів війни використовував усі можливі ресурси для прийому людей з регіонів, де йшли бойові дії. На початковому етапі в цьому були задіяні навчальні заклади, що мали місця для проживання, гуртожитки, школи. Станом на сьогодні, в Луцьку офіційно зареєстровано близько 20 тисяч ВПО. Міська влада шукає можливості розмістити їх у громаді на тривалий час на постійній основі. Інвестиційний проєкт із НЕФКО має на меті допомогти частково вирішити цю проблему.Леонід Карабан поінформував присутніх, що інвестиційний проєкт реконструкції гуртожитку здійснюється з метою забезпечення житлом ВПО з числа викладачів і студентів Донецького технічного університету. Після російського вторгнення за наказом Міністерства освіти цей навчальний заклад і два його фахових коледжі перемістилися до Луцька. Оскільки в місті працює Луцький національний технічний університет, муніципалітет прийняв рішення реконструювати один із навчальних корпусів ЛНТУ під гуртожиток для ВПО.”Проєктом реконструкції передбачено утеплення фасаду, заміна і утеплення покрівлі, заміна вікон, дверей, внутрішніх мереж теплопостачання, встановлення ІПН, внутрішні роботи з переоблаштування корпусу в гуртожиток. Третя частина приміщення планується під смарт-квартири”, – повідомив Леонід Карабан.Наразі проведено тендер на закупівлю робіт по контракту: «LUTSK-IDP Lot1&2: Поточний ремонт та Реконструкція учбово-лабораторного корпусу № 3 Луцького національного технічного університету під гуртожиток для цілей розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресою м. Луцьк вул. Софії Ковалевської, 29». Триває процес оцінки тендерних пропозицій, які надійшли від учасників. Планове завершення виконання усіх будівельних робіт повинно відбутися не пізніше 30.06.2023.