На війні з Росією загинув волинянин Володимир Деркач

Володимир Деркач.



Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.



Володимир Васильович Деркач з 2015 року захищав Україну. З початку повномасштабного вторгнення росіян знаходився на передовій.



Життя 58-річного уродженця села Бузаки Камінь-Каширського району обірвав ворожий обстріл позицій українських військових на Харківщині.



У загиблого залишилася дружина, діти та онуки.



Загибель волинського воїна підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлюєщирі співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну від російських окупантів загинув волинянинПро це повідомили у Камінь-Каширській громаді.з 2015 року захищав Україну. З початку повномасштабного вторгнення росіян знаходився на передовій.Життя 58-річного уродженця села Бузаки Камінь-Каширського району обірвав ворожий обстріл позицій українських військових на Харківщині.У загиблого залишилася дружина, діти та онуки.Загибель волинського воїна підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлюєщирі співчуття рідним та близьким Героя.

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