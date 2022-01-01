На війні з Росією загинув волинянин Володимир Деркач

На війні з Росією загинув волинянин Володимир Деркач
Захищаючи Україну від російських окупантів загинув волинянин Володимир Деркач.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

Володимир Васильович Деркач з 2015 року захищав Україну. З початку повномасштабного вторгнення росіян знаходився на передовій.

Життя 58-річного уродженця села Бузаки Камінь-Каширського району обірвав ворожий обстріл позицій українських військових на Харківщині.
На війні з Росією загинув волинянин Володимир Деркач

У загиблого залишилася дружина, діти та онуки.

Загибель волинського воїна підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлюєщирі співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: смерть, Волинь, війна, Бузаки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку 7 жовтня
Сьогодні, 09:02
Росія на посилення армії відправила воювати на Донеччину 500 кримінальних злочинців, – Генштаб
Сьогодні, 08:54
На війні з Росією загинув волинянин Володимир Деркач
Сьогодні, 08:42
Строковик з Волині з товаришами витягнув чоловіка з-під завалів і врятував його
Сьогодні, 08:35
У навчальному корпусі луцького університету зроблять гуртожиток для переселенців
Сьогодні, 07:33
Схожі новини
На Донеччині загинув волинянин Анатолій Гас На Донеччині загинув волинянин Анатолій Гас
04 жовтень, 21:35
Від отриманих поранень помер воїн з Волині Юрій Герасюк Від отриманих поранень помер воїн з Волині Юрій Герасюк
30 вересень, 21:40
На війні з Росією загинув волинянин На війні з Росією загинув волинянин
20 вересень, 22:41
Захищаючи Україну від загарбників, загинув волинянин Олександр Войчик Захищаючи Україну від загарбників, загинув волинянин Олександр Войчик
18 вересень, 17:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни використовують «шахеди» для терору, вони не вплинуть на хід війни, – ISW
Сьогодні, 09:17
 0
Ракетний удар по багатоповерхівках у Запоріжжі: загинули 11 людей
Сьогодні, 09:12
 0
Курс валют у Луцьку 7 жовтня
Сьогодні, 09:02
 0
Росія на посилення армії відправила воювати на Донеччину 500 кримінальних злочинців, – Генштаб
Сьогодні, 08:54
 0
На війні з Росією загинув волинянин Володимир Деркач
Сьогодні, 08:42
 0
Медіа
відео
1/8