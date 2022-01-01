На війні з Росією загинув волинянин Володимир Деркач
Сьогодні, 08:42
Захищаючи Україну від російських окупантів загинув волинянин Володимир Деркач.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
Володимир Васильович Деркач з 2015 року захищав Україну. З початку повномасштабного вторгнення росіян знаходився на передовій.
Життя 58-річного уродженця села Бузаки Камінь-Каширського району обірвав ворожий обстріл позицій українських військових на Харківщині.
У загиблого залишилася дружина, діти та онуки.
Загибель волинського воїна підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлюєщирі співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
Володимир Васильович Деркач з 2015 року захищав Україну. З початку повномасштабного вторгнення росіян знаходився на передовій.
Життя 58-річного уродженця села Бузаки Камінь-Каширського району обірвав ворожий обстріл позицій українських військових на Харківщині.
У загиблого залишилася дружина, діти та онуки.
Загибель волинського воїна підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлюєщирі співчуття рідним та близьким Героя.
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