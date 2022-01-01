Строковик з Волині з товаришами витягнув чоловіка з-під завалів і врятував його
Сьогодні, 08:35
Строковики-нацгвардійці врятували життя чоловіку, який внаслідок ракетного удару росіян опинився під завалами.
Гвардійці швидко приступили до розбирання завалів, а після того, як знайшли чоловіка, оперативно надали йому першу медичну допомогу. Про це повідомили у військовій частині 3036 ЦОТО Національної гвардії України.
У критичний інфраструктурний об’єкт Дніпропетровщини ворожа ракета влучила біля охоронного пункту, усередині якого знаходились цивільні працівники. За сигналом тривога, на жаль, вони не встигли дійти до укриття. На щастя, поруч з цією локацією був пост Національної гвардії України.
Березневий ранок довів: без рішучості та небайдужості гвардійців життя цивільних робітників, які потрапили під ракетний обстріл та не в змозі були вибратись самотужки з-під завалів, ця історія не змогла би завершитись хеппіендом.
Солдат строкової служби з позивним «Волинь» разом з товаришами ніс службу на ввіреній території. За сигналом «ракетна небезпека», вони попрямували до укриття. На жаль, цивільна охорона не так спритно відреагувала на засторогу і сталось найстрашніше: ворожа ракета влучила поряд і один з охоронців опинився під завалами з розбитою головою.
Попри небезпеку, бійці НГУ негайно зайнялися розбором завалів, щоб врятувати постраждалого чоловіка.
По приїзду швидкої допомоги медики констатували: «Ще б хвилина-дві і від крововтрати загинув би цивільний охоронець. Умілими та рішучими діями гвардійці вчасно надали першу домедичну допомогу, затампувавши і перебинтувавши голову охоронця правильно», — розповів черговий лікар машини швидкої допомоги.
«Я діяв інтуїтивно. Нам багато разів розповідали, як зберегти людині життя, тим паче поранений був без свідомості», — коментує «Волинь», і каже, що не впорався б без побратимів, які допомагали доставати тіло, надавати допомогу і евакуювати пораненого. Ділиться, що після завершення війни підпише контракт у частині, яка ближче до рідної домівки і стверджує: «Україна — то держава стійких людей. Не варто недооцінювати навіть солдат строкової служби».
Голова Велимченської громади Анастасія Павлович зазначила, що столдат-строковик із позивним "Волинь" - уродженць села Велимче.
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Гвардійці швидко приступили до розбирання завалів, а після того, як знайшли чоловіка, оперативно надали йому першу медичну допомогу. Про це повідомили у військовій частині 3036 ЦОТО Національної гвардії України.
У критичний інфраструктурний об’єкт Дніпропетровщини ворожа ракета влучила біля охоронного пункту, усередині якого знаходились цивільні працівники. За сигналом тривога, на жаль, вони не встигли дійти до укриття. На щастя, поруч з цією локацією був пост Національної гвардії України.
Березневий ранок довів: без рішучості та небайдужості гвардійців життя цивільних робітників, які потрапили під ракетний обстріл та не в змозі були вибратись самотужки з-під завалів, ця історія не змогла би завершитись хеппіендом.
Солдат строкової служби з позивним «Волинь» разом з товаришами ніс службу на ввіреній території. За сигналом «ракетна небезпека», вони попрямували до укриття. На жаль, цивільна охорона не так спритно відреагувала на засторогу і сталось найстрашніше: ворожа ракета влучила поряд і один з охоронців опинився під завалами з розбитою головою.
Попри небезпеку, бійці НГУ негайно зайнялися розбором завалів, щоб врятувати постраждалого чоловіка.
По приїзду швидкої допомоги медики констатували: «Ще б хвилина-дві і від крововтрати загинув би цивільний охоронець. Умілими та рішучими діями гвардійці вчасно надали першу домедичну допомогу, затампувавши і перебинтувавши голову охоронця правильно», — розповів черговий лікар машини швидкої допомоги.
«Я діяв інтуїтивно. Нам багато разів розповідали, як зберегти людині життя, тим паче поранений був без свідомості», — коментує «Волинь», і каже, що не впорався б без побратимів, які допомагали доставати тіло, надавати допомогу і евакуювати пораненого. Ділиться, що після завершення війни підпише контракт у частині, яка ближче до рідної домівки і стверджує: «Україна — то держава стійких людей. Не варто недооцінювати навіть солдат строкової служби».
Голова Велимченської громади Анастасія Павлович зазначила, що столдат-строковик із позивним "Волинь" - уродженць села Велимче.
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