Строковик з Волині з товаришами витягнув чоловіка з-під завалів і врятував його

Строковики-нацгвардійці врятували життя чоловіку, який внаслідок ракетного удару росіян опинився під завалами.Гвардійці швидко приступили до розбирання завалів, а після того, як знайшли чоловіка, оперативно надали йому першу медичну допомогу. Про це повідомили у військовій частині 3036 ЦОТО Національної гвардії України.У критичний інфраструктурний об’єкт Дніпропетровщини ворожа ракета влучила біля охоронного пункту, усередині якого знаходились цивільні працівники. За сигналом тривога, на жаль, вони не встигли дійти до укриття. На щастя, поруч з цією локацією був пост Національної гвардії України.Березневий ранок довів: без рішучості та небайдужості гвардійців життя цивільних робітників, які потрапили під ракетний обстріл та не в змозі були вибратись самотужки з-під завалів, ця історія не змогла би завершитись хеппіендом.Солдат строкової служби з позивним «Волинь» разом з товаришами ніс службу на ввіреній території. За сигналом «ракетна небезпека», вони попрямували до укриття. На жаль, цивільна охорона не так спритно відреагувала на засторогу і сталось найстрашніше: ворожа ракета влучила поряд і один з охоронців опинився під завалами з розбитою головою.Попри небезпеку, бійці НГУ негайно зайнялися розбором завалів, щоб врятувати постраждалого чоловіка.По приїзду швидкої допомоги медики констатували: «Ще б хвилина-дві і від крововтрати загинув би цивільний охоронець. Умілими та рішучими діями гвардійці вчасно надали першу домедичну допомогу, затампувавши і перебинтувавши голову охоронця правильно», — розповів черговий лікар машини швидкої допомоги.«Я діяв інтуїтивно. Нам багато разів розповідали, як зберегти людині життя, тим паче поранений був без свідомості», — коментує «Волинь», і каже, що не впорався б без побратимів, які допомагали доставати тіло, надавати допомогу і евакуювати пораненого. Ділиться, що після завершення війни підпише контракт у частині, яка ближче до рідної домівки і стверджує: «Україна — то держава стійких людей. Не варто недооцінювати навіть солдат строкової служби».Голова Велимченської громадизазначила, що столдат-строковик із позивним "Волинь" - уродженць села Велимче.