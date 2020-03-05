Волиняни сплатили до бюджету понад 10 мільярдів гривень податків

За підсумками січня-вересня 2022 року на Волині до бюджетів усіх рівнів сплатили 10,1 мільярда платежів, які адмініструє Головне управління ДПС у Волинській області.Про це повідомляє Сектор інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області.Це на 2,1 мільярда гривень більше проти аналогічного періоду торік.Ріст показників податкових надходжень в області дозволяє стверджувати про вдалу адаптацію місцевого бізнесу до діяльності в умовах воєнного стану, - констатують у Головному управлінні ДПС у Волинській області.«Безумовно, що негативні очікування через воєнні загрози мають значний вплив на господарську діяльність усіх платників податків. Однак підприємства реального сектору економіки системно працюють над тим, щоб зберегти робочі місця та власні бізнес-проєкти. Загальне зростання податкових надходжень на понад чверть до минулорічних показників свідчить про досить успішне пристосування волинського бізнесу до нових умов і, звісно ж, відповідальне виконання обов’язків платника податків», - запевняє в.о.начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Лисеюк.Посадовець підкреслив, що зі свого боку податкова служба пропонує зручний формат спілкування в електронному форматі. Разом з тим, виконання завдань із наповнення бюджету – неможливе без постійного конструктивного діалогу з представниками реального сектору економіки, які залишаються надійними партнерами держави.Саме діяльність легального бізнесу – міцний фундамент для наповнення бюджетів усіх рівнів, - наголошують у Головному управлінні ДПС у Волинській області.