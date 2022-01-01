Вкладники кредитної спілки у Луцьку не можуть повернути свої гроші. ВІДЕО





Термін їхніх депозитів, прописаних у договорах, завершився, – розповів Віктор Ковальчук.



Офіс фінустанови в Луцьку зачинений з лютого цього року.



На дзвінки вкладників, котрі телефонували на "гарячу лінію" кредитної спілки та мобільні номери менеджерів, які їх раніше обслуговували, ніхто не відповідав.



Що кажуть вкладники, які не можуть вивести кошти

Усі свої заощадження разом із дружиною лучанин Віктор Ковальчук заніс до кредитної спілки. Говорить: ні відсотків, ні внесків людям забрати не вдається.



"Дружина мене загітувала. Я б сам не поклав би ніколи. Вона положила і я положив. На 80 тисяч. Дружина щось там більше 100 тисяч положено. Щоб було до пенсії, все-таки 13 % із 80 тисяч – це певна допомога. Там получається щось близько 600 гривень в місяць", – каже вкладник.



Усе нажите заніс до кредитної спілки і пенсіонер Дмитро Джус. Зі слів вкладника, перший вклад становив 30 тисяч гривень, а далі щороку вносили певну суму, аби зібрати 100 тисяч гривень.



"Я в цій кредитній спілці із самого початку, бо в мене жінка в неї артроз…ноги..Ми збирали на операцію. Операція коштує 100 тисяч", – зазначив чоловік.



Така ж історія і в лучанина Миколи Ясюка. Пенсіонер каже: його підкупили високі відсотки, які пропонувала кредитна спілка. До травня цього року дивіденди від фінансової установи отримував справно.



"В червні мені прийшов час получати дивіденди. Я подзвонив, кажуть: "Будемо, будемо, скоро будемо працювати, бо то зв'язано із війною". Я так чекав місяць, два, три і бачу, що з того нічого не получається. Я краще б віддав би на армію, хай би згадали мене солдати, що є такий Микола Семенович", – говорить чоловік.



Що рекомендували вкладникам правоохоронці та юристи

Заяви вкладників вже розглянули у поліції, – розповіла старша інспекторка управління нацполіції Волині Анна Павловська. З її слів, ознак кримінального правопорушення у діях фінустанови не виявили, а людям рекомендували звернутися в порядку цивільного позову до суду.



Як зазначила речниця прокуратури області Наталія Мурахевич, звернення, з якими зверталися вкладники в прокуратуру, скерували за належністю у Національний Банк України, який займається перевіркою діяльності кредитних спілок.



Якщо вкладники не хочуть чекати на відновлення роботи кредитної спілки, то можуть звертатися до суду із позовом про стягнення своїх депозитів, – зазначив луцький юрист Олег Огородник. Додає: жодних гарантій, що гроші людям повернуть, немає.



"Хочу застерегти, що, можливо, таке станеться, що дане рішення неможливо буде виконати, позаяк часто таке трапляється, що такі кредитні спілки вони просто збирають з людей гроші, а потім зникають. Майна в них нема, грошових активів немає", – каже юрист.



Як коментують проблему в кредитній спілці



Згідно з інформацією, розміщеною на сайті кредитної спілки, фінансова установа має 10 відділень в Україні і зареєстрована в місті Івано-Франківську. Суспільне зв'язалося телефоном із юристом Ростиславом Жуком, який у Львові представляє інтереси згаданої кредитної спілки.



З його слів, спостережна рада "Експрес Кредит Юніон" прийняла рішення про тимчасове зупинення діяльності на період воєнного стану. Наразі закриті всі відділення, проте здійснюється прийом громадян і прийом документів від громадян за адресою: місто Львів, вулиця Сихівська, 4, де впродовж вересня прийняли майже 200 членів кредитної спілки.



"Ми розраховуємо, що після завершення воєнного стану буде відновлено повноцінну діяльність кредитної спілки. І, відповідно, лише тоді можна буде повноцінно вирішувати всі фінансові питання, які виникли між вкладниками та кредитною спілкою", – каже юрист.



Як додав юрист Ростислав Жук, у Львові готові прийняти і луцьких вкладників або порадив звертатися до них поштою.



У єдиному реєстрі судових рішень вже є ухвали про початок розгляду справ за позовом до вищезгаданої кредитної спілки. Такі справи наприкінці вересня почали розглядати у судах Івано-Франківська та Тернополя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку вкладники однієї з кредитних спілок, що діяла на вулиці Винниченка, не можуть повернути свої гроші, які ще до повномасштабної війни довірили фінансовій установі.Термін їхніх депозитів, прописаних у договорах, завершився, – розповів Суспільному лучанинОфіс фінустанови в Луцьку зачинений з лютого цього року.На дзвінки вкладників, котрі телефонували на "гарячу лінію" кредитної спілки та мобільні номери менеджерів, які їх раніше обслуговували, ніхто не відповідав.Усі свої заощадження разом із дружиною лучанин Віктор Ковальчук заніс до кредитної спілки. Говорить: ні відсотків, ні внесків людям забрати не вдається."Дружина мене загітувала. Я б сам не поклав би ніколи. Вона положила і я положив. На 80 тисяч. Дружина щось там більше 100 тисяч положено. Щоб було до пенсії, все-таки 13 % із 80 тисяч – це певна допомога. Там получається щось близько 600 гривень в місяць", – каже вкладник.Усе нажите заніс до кредитної спілки і пенсіонер Дмитро Джус. Зі слів вкладника, перший вклад становив 30 тисяч гривень, а далі щороку вносили певну суму, аби зібрати 100 тисяч гривень."Я в цій кредитній спілці із самого початку, бо в мене жінка в неї артроз…ноги..Ми збирали на операцію. Операція коштує 100 тисяч", – зазначив чоловік.Така ж історія і в лучанина Миколи Ясюка. Пенсіонер каже: його підкупили високі відсотки, які пропонувала кредитна спілка. До травня цього року дивіденди від фінансової установи отримував справно."В червні мені прийшов час получати дивіденди. Я подзвонив, кажуть: "Будемо, будемо, скоро будемо працювати, бо то зв'язано із війною". Я так чекав місяць, два, три і бачу, що з того нічого не получається. Я краще б віддав би на армію, хай би згадали мене солдати, що є такий Микола Семенович", – говорить чоловік.Заяви вкладників вже розглянули у поліції, – розповіла старша інспекторка управління нацполіції Волині Анна Павловська. З її слів, ознак кримінального правопорушення у діях фінустанови не виявили, а людям рекомендували звернутися в порядку цивільного позову до суду.Як зазначила речниця прокуратури області Наталія Мурахевич, звернення, з якими зверталися вкладники в прокуратуру, скерували за належністю у Національний Банк України, який займається перевіркою діяльності кредитних спілок.Якщо вкладники не хочуть чекати на відновлення роботи кредитної спілки, то можуть звертатися до суду із позовом про стягнення своїх депозитів, – зазначив луцький юрист Олег Огородник. Додає: жодних гарантій, що гроші людям повернуть, немає."Хочу застерегти, що, можливо, таке станеться, що дане рішення неможливо буде виконати, позаяк часто таке трапляється, що такі кредитні спілки вони просто збирають з людей гроші, а потім зникають. Майна в них нема, грошових активів немає", – каже юрист.Згідно з інформацією, розміщеною на сайті кредитної спілки, фінансова установа має 10 відділень в Україні і зареєстрована в місті Івано-Франківську. Суспільне зв'язалося телефоном із юристом Ростиславом Жуком, який у Львові представляє інтереси згаданої кредитної спілки.З його слів, спостережна рада "Експрес Кредит Юніон" прийняла рішення про тимчасове зупинення діяльності на період воєнного стану. Наразі закриті всі відділення, проте здійснюється прийом громадян і прийом документів від громадян за адресою: місто Львів, вулиця Сихівська, 4, де впродовж вересня прийняли майже 200 членів кредитної спілки."Ми розраховуємо, що після завершення воєнного стану буде відновлено повноцінну діяльність кредитної спілки. І, відповідно, лише тоді можна буде повноцінно вирішувати всі фінансові питання, які виникли між вкладниками та кредитною спілкою", – каже юрист.Як додав юрист Ростислав Жук, у Львові готові прийняти і луцьких вкладників або порадив звертатися до них поштою.У єдиному реєстрі судових рішень вже є ухвали про початок розгляду справ за позовом до вищезгаданої кредитної спілки. Такі справи наприкінці вересня почали розглядати у судах Івано-Франківська та Тернополя.

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