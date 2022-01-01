«Треба спілкуватися, шукати сім`ї з такою ж проблемою», – лучанка, яка виховує дитину з ДЦП. ВІДЕО

Надія Бруяка розповіла історію своєї родини, появу доньки та діагноз, із яким живуть уже 15 років.



Надія Бруяка виховує доньку Уляну, у якої дитячий церебральний параліч. Дівчинка народилася передчасно – на 26-му тижні вагітності. Важила всього 700 грамів, – каже мама Надія. Про це йдеться в сюжеті



"Це був чорний період, почався з того, коли мені на руки дали довідку, де написано ДЦП й інше. Як далі з цим жити я не знала... Тоді здавалося, що це кінець світу й усі казали, що така бідна, нещасна, але дитині 15 років, живемо повноцінно", – говорить жінка.



Зі слів Надії Бруяки, і в дітях, і у дорослих потрібно бачити не діагноз, а саму людину. Чотири роки тому родини, що виховують дітей із діагнозом ДЦП, зініціювали створення в Луцьку громадської організації "Кольорова капустина". В ресурсному центрі родини з дітьми разом збираються, навчаються та розважаються.



Нині, говорить лучанка, шукають кошти, щоб оплатити за опалення і гуртуватися з дітьми взимку.



"Треба спілкуватися, шукати з такою ж проблемою сім'ї, з ними легко спілкуватися. Треба розвиватися, не соромитися своєї дитини, тут немає твоєї провини, що вона має такий діагноз. Жити можна повноцінно, радісно, життя продовжується, просто потрібно не здаватися", – додала жінка.



Зараз на Волині 442 дитини мають встановлений діагноз "дитячий церебральний параліч", – розповіла спеціалістка обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко.



"ДЦП – ураження нервової системи, яке спричиняє інвалідизацію дітей – встановлюється до року. На сьогодні є багато методик, які дозволяють покращити руховий дисбаланс у дітей та доступність до освіти, інклюзивних занять", – додала посадовиця.



Довідково: Всесвітній день інформування про ДЦП – це світовий інноваційний проєкт, покликаний змінити світ для людей, що живуть з діагнозом ДЦП, і для їх сімей.

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