Погода на завтра, 7 жовтня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляє Sinoptik.



Температура повітря в обласному центрі підніметься від 8°С до 17°С.



За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів.



Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вже вранці 7 жовтня хмари зникнуть, та протягом усього дня у Луцьку буде стояти ясна погода. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 8°С до 17°С.За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів.Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18° тепла.

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