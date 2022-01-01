Погода на завтра, 7 жовтня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Вже вранці 7 жовтня хмари зникнуть, та протягом усього дня у Луцьку буде стояти ясна погода. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 8°С до 17°С.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 8°С до 17°С.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18° тепла.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода на завтра, 7 жовтня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Медіа