Волиняни цьогоріч вже сплатили понад 10 мільярдів гривень податку

За підсумками січня-вересня 2022 року на Волині до бюджетів усіх рівнів сплатили 10,1 мільярда платежів, які адмініструє Головне управління ДПС у Волинській області. Це на 2,1 мільярда гривень більше проти аналогічного періоду торік.Про це інформують у ГУ ДПС у Волинській області.Ріст показників податкових надходжень в області дозволяє стверджувати про вдалу адаптацію місцевого бізнесу до діяльності в умовах воєнного стану, - констатують у Головному управлінні ДПС у Волинській області.«Безумовно, що негативні очікування через воєнні загрози мають значний вплив на господарську діяльність усіх платників податків. Однак підприємства реального сектору економіки системно працюють над тим, щоб зберегти робочі місця та власні бізнес-проєкти. Загальне зростання податкових надходжень на понад чверть до минулорічних показників свідчить про досить успішне пристосування волинського бізнесу до нових умов і, звісно ж, відповідальне виконання обов’язків платника податків», - запевняє в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області