Від Луцька до Боголюбів їздитиме ще одна маршрутка
Сьогодні, 15:04
З 10 жовтня на приміському автобусному маршруті № 227 «Луцьк-Боголюби» їздитиме один додатковий рейс.
Про це повідомили у Луцькій міськраді.
Автобус о 19.10 виїжджатиме з АС № 1 вулиця Конякіна, 39, м.Луцьк до с.Боголюби.
Нагадаємо, з 20 вересня між Луцьком та селищем Рокині почав курсувати ще один приміський маршрут – №54.
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Про це повідомили у Луцькій міськраді.
Автобус о 19.10 виїжджатиме з АС № 1 вулиця Конякіна, 39, м.Луцьк до с.Боголюби.
Нагадаємо, з 20 вересня між Луцьком та селищем Рокині почав курсувати ще один приміський маршрут – №54.
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