Від Луцька до Боголюбів їздитиме ще одна маршрутка

Від Луцька до Боголюбів їздитиме ще одна маршрутка
З 10 жовтня на приміському автобусному маршруті № 227 «Луцьк-Боголюби» їздитиме один додатковий рейс.

Про це повідомили у Луцькій міськраді.

Автобус о 19.10 виїжджатиме з АС № 1 вулиця Конякіна, 39, м.Луцьк до с.Боголюби.

Нагадаємо, з 20 вересня між Луцьком та селищем Рокині почав курсувати ще один приміський маршрут – №54.

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Теги: Луцьк, Боголюби, маршрутка
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