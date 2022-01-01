У Луцьку зіткнулися два автомобілі

Вчора, 5 жовтня, патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Конякіна.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.На місці події поліцейські з’ясували, що керманич автомобіля марки Opel Astra не дотримався безпечної швидкості та дистанції. Внаслідок чого відбулося зіткнення з автомобілем марки Opel Meriva, водій якого рухався попереду та здійснював поворот ліворуч.Під час перевірки документів у водіїв, інспектори також встановили, що керманич авто Opel Meriva не має полісу обов’язкового страхування.На винуватця дорожньо-транспортної пригоди патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів).А за відсутність полісу страхування, другому водію вручили постанову за ч. 1 ст. 126 (Відсутність полісу обов’язкового страхування) КУпАП.