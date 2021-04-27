Знайшли 15-річну дівчину з Забороля, яка два дні тому не повернулася додому

Знайшли 15-річну дівчину з Забороля, яка два дні тому не повернулася додому
Сьогодні, 6 жовтня, співробітники кримінальної поліції спільно із ювенальними поліцейськими розшукали неповнолітню 15-річну дівчину.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Два дні тому вона пішла з дому у селі Забороль Луцького району та не повернулася.

Зниклу дівчина розшукали у Луцьку. За словами правоохоронців, життю та здоров’ю загрози не має.




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Теги: підліток, розшукали, поліція, Забороль
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