Знайшли 15-річну дівчину з Забороля, яка два дні тому не повернулася додому
Сьогодні, 15:48
Сьогодні, 6 жовтня, співробітники кримінальної поліції спільно із ювенальними поліцейськими розшукали неповнолітню 15-річну дівчину.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Два дні тому вона пішла з дому у селі Забороль Луцького району та не повернулася.
Зниклу дівчина розшукали у Луцьку. За словами правоохоронців, життю та здоров’ю загрози не має.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Два дні тому вона пішла з дому у селі Забороль Луцького району та не повернулася.
Зниклу дівчина розшукали у Луцьку. За словами правоохоронців, життю та здоров’ю загрози не має.
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