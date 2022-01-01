Уже в жовтні ЄС може запровадити для України безкоштовний роумінг

Уже в жовтні ЄС може запровадити для України безкоштовний роумінг
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сподівається, що угода про відміну роумінгу для українців у Євросоюзі буде затверджена вже у жовтні. Після цього вартість мобільних послуг у межах роумінгу для громадян України стане нижчою, а змінювати SIM-картки під час поїздок до ЄС буде більше не потрібно.

Про це Федоров розповів ZN.UA.

Міністр наголосив: після скасування роумінгу права українських споживачів будуть захищені за правилами ЄС.

Водночас, наголошують автори матеріалу, українські оператори зазначають: безкоштовний роумінг де-факто вже працює. Вони нагадують: українські переселенці в Європі вже використовують для зв'язку з батьківщиною карти вітчизняних мобільних операторів, "при цьому сплачуючи лише за звичний пакет послуг мобільного зв'язку свого українського оператора (абонплату)".

"Але тимчасові кроки – це не те, на що розраховують українці. Так, вони отримують сьогодні пропозиції від вітчизняних та зарубіжних операторів користуватися мобільним Інтернетом та телефонувати. Проте кількість безкоштовних хвилин оператори обмежують на свій розсуд, а якість зв'язку (швидкість Інтернету) часто не відповідає місцевим умовам", – йдеться у матеріалі.

Водночас з 1 жовтня Україна в рамках програми з євроінтеграції приєдналася до Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей у торгівлі товарами. Йдеться про так званий "митний безвіз" – режим загального транзиту (NCTS).

Він передбачає можливість українського експортно-імпортного бізнесу та перевізників переміщати товари по всьому європейському регіону за принципом: один транспорт – одна декларація – одна гарантія. Таким чином український бізнес отримав можливість переміщати товари за одним транзитним документом до інших 35 країн-учасниць Конвенцій.

"Відповідно до "митного безвізу", для доставки вантажів з однієї країни в іншу подається єдиний транзитний документ: від митниці відправлення до митниці призначення. Це прискорює проходження митних формальностей на кордоні й скорочує відповідні витрати для підприємств", – прокоментували це в уряді України.

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Теги: Роумінг, Федоров
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