Бабине літо в Україні може затриматися, – синоптик

Бабине літо в Україні може затриматися, – синоптик
Бабине літо, що настало в Україні, може тривати аж до кінця другої декади жовтня.

Про це ТСН.ua розповів народний синоптик Стас Щедрін.

"Скоріш за все, бабине літо, яке є сьгодні, затримається не до 10-12 числа, як я раніше прогнозував, а аж до кінця другої декади жовтня", – повідомив синоптик.

"Таке відчуття, наче вересень з жовтнем помінялися місцями: у вересні – холод та дощі, а в жовтні – навпаки сонце та комфортне тепло. Але цей прогноз не може бути на 100% точний", – зауважив Щедрін.


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Теги: Бабине літо, погода, жовтень 2022
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