Бабине літо в Україні може затриматися, – синоптик





Про це Стас Щедрін.



"Скоріш за все, бабине літо, яке є сьгодні, затримається не до 10-12 числа, як я раніше прогнозував, а аж до кінця другої декади жовтня", – повідомив синоптик.



"Таке відчуття, наче вересень з жовтнем помінялися місцями: у вересні – холод та дощі, а в жовтні – навпаки сонце та комфортне тепло. Але цей прогноз не може бути на 100% точний", – зауважив Щедрін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бабине літо, що настало в Україні, може тривати аж до кінця другої декади жовтня.Про це ТСН.ua розповів народний синоптик"Скоріш за все, бабине літо, яке є сьгодні, затримається не до 10-12 числа, як я раніше прогнозував, а аж до кінця другої декади жовтня", – повідомив синоптик."Таке відчуття, наче вересень з жовтнем помінялися місцями: у вересні – холод та дощі, а в жовтні – навпаки сонце та комфортне тепло. Але цей прогноз не може бути на 100% точний", – зауважив Щедрін.

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