Вбивцю чоловіку на Північному ринку взяли під варту
Сьогодні, 17:52
Зловмиснику, який причетний до вбивства у Луцьку, обрали запобіжний захід. Днями слідчі йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, а сьогодні, 6 жовтня, Луцький міськрайонний суд обрав запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.
Про це повідомили у поліції Волині.
Нагадаємо, подія трапилася 5 жовтня на території одного з ринків Луцька.
Через конфлікт, який раптово виник між двома чоловіками, один з них схопив ножа та наніс ним тілесне ушкодження іншому. Через кілька хвилин поранений, якому було 50 років, помер. Підозрюваний же з місця події втік.
Співробітники кримінальної поліції затримали зловмисника близько 21 години цього ж дня: ним виявився 42-річний мешканець Луцька.
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Про це повідомили у поліції Волині.
Нагадаємо, подія трапилася 5 жовтня на території одного з ринків Луцька.
Через конфлікт, який раптово виник між двома чоловіками, один з них схопив ножа та наніс ним тілесне ушкодження іншому. Через кілька хвилин поранений, якому було 50 років, помер. Підозрюваний же з місця події втік.
Співробітники кримінальної поліції затримали зловмисника близько 21 години цього ж дня: ним виявився 42-річний мешканець Луцька.
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