Вбивцю чоловіку на Північному ринку взяли під варту

Вбивцю чоловіку на Північному ринку взяли під варту
Зловмиснику, який причетний до вбивства у Луцьку, обрали запобіжний захід. Днями слідчі йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, а сьогодні, 6 жовтня, Луцький міськрайонний суд обрав запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.

Про це повідомили у поліції Волині.

Нагадаємо, подія трапилася 5 жовтня на території одного з ринків Луцька.

Через конфлікт, який раптово виник між двома чоловіками, один з них схопив ножа та наніс ним тілесне ушкодження іншому. Через кілька хвилин поранений, якому було 50 років, помер. Підозрюваний же з місця події втік.

Співробітники кримінальної поліції затримали зловмисника близько 21 години цього ж дня: ним виявився 42-річний мешканець Луцька.
Вбивцю чоловіку на Північному ринку взяли під варту

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: взяли під варту, Луцьк, Північний ринок, вбивство, вбивця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Генштабі попередили про ймовірність масових обстрілів на день народження Путіна
Сьогодні, 18:11
Вбивцю чоловіку на Північному ринку взяли під варту
Сьогодні, 17:52
На луцькій автостанції демонтують магазин
Сьогодні, 17:48
У Луцьку вимагають привести в стан готовності укриття ще у трьох лікарняних закладах
Сьогодні, 17:17
Четверо безробітних на одне робоче місце: яка ситуація на ринку праці Волині
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Вбивство на Північному ринку: розповіли деталі затримання 42-річного лучанина. ФОТО Вбивство на Північному ринку: розповіли деталі затримання 42-річного лучанина. ФОТО
05 жовтень, 11:41
Лучанина, який на застіллі вбив знайомого, взяли під варту Лучанина, який на застіллі вбив знайомого, взяли під варту
16 травень, 15:41
Підозрюваного у вбивстві волинянина взяли під варту Підозрюваного у вбивстві волинянина взяли під варту
08 квітень, 13:50
Судитимуть 28-річного лучанина, який побив знайомого до смерті Судитимуть 28-річного лучанина, який побив знайомого до смерті
12 липень, 14:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Генштабі попередили про ймовірність масових обстрілів на день народження Путіна
Сьогодні, 18:11
 0
Вбивцю чоловіку на Північному ринку взяли під варту
Сьогодні, 17:52
 0
На луцькій автостанції демонтують магазин
Сьогодні, 17:48
 0
У Луцьку вимагають привести в стан готовності укриття ще у трьох лікарняних закладах
Сьогодні, 17:17
 0
Четверо безробітних на одне робоче місце: яка ситуація на ринку праці Волині
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8