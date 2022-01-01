У Луцьку на ринку зарізали чоловіка





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



За словами очевидців, 4 жовтня люди знайшли на ринку закривавлене тіло чоловіка з порізами без ознак життя та викликали поліцію.



Відомо, що йдеться про чоловіка кавказької національності.



У секторі комунікації поліції Волині підтвердили інформацію щодо смерті. Розповіли, що йдеться про чоловіка 1972 року народження. Додали, що на місці станом на 17:40 працює слідчо-оперативна група.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на території ринку «Північний» вбили чоловіка.Про цеповідомили очевидці.За словами очевидців, 4 жовтня люди знайшли на ринку закривавлене тіло чоловіка з порізами без ознак життя та викликали поліцію.Відомо, що йдеться про чоловіка кавказької національності.У секторі комунікації поліції Волині підтвердили інформацію щодо смерті. Розповіли, що йдеться про чоловіка 1972 року народження. Додали, що на місці станом на 17:40 працює слідчо-оперативна група.Деталі – згодом.

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