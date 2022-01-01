У Луцьку на ринку зарізали чоловіка
Сьогодні, 17:41
У Луцьку на території ринку «Північний» вбили чоловіка.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За словами очевидців, 4 жовтня люди знайшли на ринку закривавлене тіло чоловіка з порізами без ознак життя та викликали поліцію.
Відомо, що йдеться про чоловіка кавказької національності.
У секторі комунікації поліції Волині підтвердили інформацію щодо смерті. Розповіли, що йдеться про чоловіка 1972 року народження. Додали, що на місці станом на 17:40 працює слідчо-оперативна група.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За словами очевидців, 4 жовтня люди знайшли на ринку закривавлене тіло чоловіка з порізами без ознак життя та викликали поліцію.
Відомо, що йдеться про чоловіка кавказької національності.
У секторі комунікації поліції Волині підтвердили інформацію щодо смерті. Розповіли, що йдеться про чоловіка 1972 року народження. Додали, що на місці станом на 17:40 працює слідчо-оперативна група.
Деталі – згодом.
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