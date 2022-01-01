У Луцьку на ринку зарізали чоловіка

У Луцьку на ринку зарізали чоловіка
У Луцьку на території ринку «Північний» вбили чоловіка.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

За словами очевидців, 4 жовтня люди знайшли на ринку закривавлене тіло чоловіка з порізами без ознак життя та викликали поліцію.

Відомо, що йдеться про чоловіка кавказької національності.

У секторі комунікації поліції Волині підтвердили інформацію щодо смерті. Розповіли, що йдеться про чоловіка 1972 року народження. Додали, що на місці станом на 17:40 працює слідчо-оперативна група.

Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вбивство, ринок, Північний
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ звільнили вже більше 1500 міст та сіл
Сьогодні, 18:20
У луцькому реабілітаційному центрі «Пролісок» – нова керівниця
Сьогодні, 18:00
У Луцьку на ринку зарізали чоловіка
Сьогодні, 17:41
Під Луцьком сталася аварія: на місце виїжджали пожежники. ФОТО
Сьогодні, 17:22
ЗСУ звільнили ще два села на Харківщині. ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
18-річного волинянина судитимуть за вбивство однолітка 18-річного волинянина судитимуть за вбивство однолітка
Сьогодні, 16:44
У Чернівцях під час затримання підозрюваного у розбещенні неповнолітніх вбили поліцейську У Чернівцях під час затримання підозрюваного у розбещенні неповнолітніх вбили поліцейську
03 жовтень, 19:26
Пацієнта луцького реабілітаційного центру «Ренесанс» вбили Пацієнта луцького реабілітаційного центру «Ренесанс» вбили
30 вересень, 10:19
У скандальному реабілітаційному центрі «Ренесанс» у Луцьку помер пацієнт У скандальному реабілітаційному центрі «Ренесанс» у Луцьку помер пацієнт
29 вересень, 18:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на вечір 4 жовтня
Сьогодні, 18:57
 0
ЗСУ звільнили вже більше 1500 міст та сіл
Сьогодні, 18:20
 0
У луцькому реабілітаційному центрі «Пролісок» – нова керівниця
Сьогодні, 18:00
 0
У Луцьку на ринку зарізали чоловіка
Сьогодні, 17:41
 0
Під Луцьком сталася аварія: на місце виїжджали пожежники. ФОТО
Сьогодні, 17:22
 0
Медіа
відео
1/8