ЗСУ звільнили ще два села на Харківщині. ВІДЕО

ЗСУ звільнили ще два села на Харківщині. ВІДЕО
Збройні сили України звільнили від російських окупантів села Богуславка і Борівська Андріївка у Харківській області.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Борівської селищної ради, біля якої розташовані звільнені населені пункти.

"04.10.2022 - Богуславка зустріла визволителів! Слава Україні! Героям слава!..

Село Борівська Андріївка - Україна! Слава нашим Героям!!!" - йдеться у дописі.

Сільрада опублікувала кілька фото і відео, як у населених пунктах встановлюють прапори і як місцеві мешканці зустрічають українських військових.


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Теги: звільнили села, Харківщина
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