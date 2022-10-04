ЗСУ звільнили ще два села на Харківщині. ВІДЕО





Про це



"04.10.2022 - Богуславка зустріла визволителів! Слава Україні! Героям слава!..



Село Борівська Андріївка - Україна! Слава нашим Героям!!!" - йдеться у дописі.



Сільрада опублікувала кілька фото і відео, як у населених пунктах встановлюють прапори і як місцеві мешканці зустрічають українських військових.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України звільнили від російських окупантів села Богуславка і Борівська Андріївка у Харківській області.Про це повідомили на Facebook-сторінці Борівської селищної ради, біля якої розташовані звільнені населені пункти."04.10.2022 - Богуславка зустріла визволителів! Слава Україні! Героям слава!..Село Борівська Андріївка - Україна! Слава нашим Героям!!!" - йдеться у дописі.Сільрада опублікувала кілька фото і відео, як у населених пунктах встановлюють прапори і як місцеві мешканці зустрічають українських військових.

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