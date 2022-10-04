ЗСУ звільнили ще два села на Харківщині. ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
Збройні сили України звільнили від російських окупантів села Богуславка і Борівська Андріївка у Харківській області.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Борівської селищної ради, біля якої розташовані звільнені населені пункти.
"04.10.2022 - Богуславка зустріла визволителів! Слава Україні! Героям слава!..
Село Борівська Андріївка - Україна! Слава нашим Героям!!!" - йдеться у дописі.
Сільрада опублікувала кілька фото і відео, як у населених пунктах встановлюють прапори і як місцеві мешканці зустрічають українських військових.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці Борівської селищної ради, біля якої розташовані звільнені населені пункти.
"04.10.2022 - Богуславка зустріла визволителів! Слава Україні! Героям слава!..
Село Борівська Андріївка - Україна! Слава нашим Героям!!!" - йдеться у дописі.
Сільрада опублікувала кілька фото і відео, як у населених пунктах встановлюють прапори і як місцеві мешканці зустрічають українських військових.
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