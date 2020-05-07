Росіяни будують «державний кордон» на Запоріжжі

Росіяни будують «державний кордон» на Запоріжжі
У Василівці що на Запоріжжі окупанти будують "державний кордон" з усіма своїми "правилами".

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі телемарафону, пише Українська правда.

"Окупанти намагаються у районі Василівки облаштувати "державний кордон", як вони вважають, з усіма правилами перетину, які вони там собі вигадали. Внаслідок цього не пускають чоловіків призовного віку", - каже він.

Василівка - це єдиний населений пункт, через який евакуюються жителі окупованих частин Запорізької, Херсонської областей, а також Донеччини та Луганщини.

Наразі у Василівці катастрофа з кількістю людей, які намагаються покинути ТОТ.

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Теги: Василівка, державний кордон
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