Росіяни будують «державний кордон» на Запоріжжі
Сьогодні, 16:27
У Василівці що на Запоріжжі окупанти будують "державний кордон" з усіма своїми "правилами".
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі телемарафону, пише Українська правда.
"Окупанти намагаються у районі Василівки облаштувати "державний кордон", як вони вважають, з усіма правилами перетину, які вони там собі вигадали. Внаслідок цього не пускають чоловіків призовного віку", - каже він.
Василівка - це єдиний населений пункт, через який евакуюються жителі окупованих частин Запорізької, Херсонської областей, а також Донеччини та Луганщини.
Наразі у Василівці катастрофа з кількістю людей, які намагаються покинути ТОТ.
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Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі телемарафону, пише Українська правда.
"Окупанти намагаються у районі Василівки облаштувати "державний кордон", як вони вважають, з усіма правилами перетину, які вони там собі вигадали. Внаслідок цього не пускають чоловіків призовного віку", - каже він.
Василівка - це єдиний населений пункт, через який евакуюються жителі окупованих частин Запорізької, Херсонської областей, а також Донеччини та Луганщини.
Наразі у Василівці катастрофа з кількістю людей, які намагаються покинути ТОТ.
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